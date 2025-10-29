Стилист дал совет тем, кто ищет идеальные сапоги на осень 2025 года

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал, какая обувь будет самой стильной осенью 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.

"Если вы ищете идеальные сапоги на осень – обратите внимание на модели с высоким голенищем на каблуке. Сейчас актуальны сапоги-трубы с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке, на платформе", – написал Рогов. Ранее стилист дал совет мужчинам, призвав их носить гусарские жакеты и мундиры.

