Стилист дал совет тем, кто ищет идеальные сапоги на осень 2025 года
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал, какая обувь будет самой стильной осенью 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Пост об этом он опубликовал в Telegram.
"Если вы ищете идеальные сапоги на осень – обратите внимание на модели с высоким голенищем на каблуке. Сейчас актуальны сапоги-трубы с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке, на платформе", – написал Рогов.
Ранее стилист дал совет мужчинам, призвав их носить гусарские жакеты и мундиры.
