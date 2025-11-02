#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
530.47
613.75
6.56
Советы

Стилист назвал самые удачные цветовые сочетания сезона осень-зима

Александр Рогов посоветовал модницам обратить внимание на два сочетания оттенков, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 19:34 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал самые красивые сочетания цветов для осенне-зимнего сезона, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он призвал модниц взять на заметку сочетания темно-синий с шоколадно-коричневым и оттенки зеленого с шоколадно-коричневым.

Также эксперт в качестве примера опубликовал ряд фотографий с моделями в подходящих образах.

Ранее Рогов посоветовал модницам обратить внимание на обувь с "плавниками".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Самые модные головные уборы на зиму назвал известный стилист
00:47, 03 октября 2025
Самые модные головные уборы на зиму назвал известный стилист
Стилист посоветовал, какая вещь будет модной осенью и ближайшей зимой
22:06, 02 ноября 2024
Стилист посоветовал, какая вещь будет модной осенью и ближайшей зимой
Стилист дал совет тем, кто ищет идеальные сапоги на осень 2025 года
18:57, 29 октября 2025
Стилист дал совет тем, кто ищет идеальные сапоги на осень 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: