Стилист назвал самые удачные цветовые сочетания сезона осень-зима
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал самые красивые сочетания цветов для осенне-зимнего сезона, сообщает Zakon.kz.
В Telegram он призвал модниц взять на заметку сочетания темно-синий с шоколадно-коричневым и оттенки зеленого с шоколадно-коричневым.
Также эксперт в качестве примера опубликовал ряд фотографий с моделями в подходящих образах.
Ранее Рогов посоветовал модницам обратить внимание на обувь с "плавниками".
