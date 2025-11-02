Стилист назвал самые удачные цветовые сочетания сезона осень-зима

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал самые красивые сочетания цветов для осенне-зимнего сезона, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он призвал модниц взять на заметку сочетания темно-синий с шоколадно-коричневым и оттенки зеленого с шоколадно-коричневым.

Также эксперт в качестве примера опубликовал ряд фотографий с моделями в подходящих образах.

Ранее Рогов посоветовал модницам обратить внимание на обувь с "плавниками".