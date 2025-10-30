#АЭС в Казахстане
Советы

Сомнолог рассказал, почему категорически нельзя спать с домашними животными

сомнолог, сон, домашние животные, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 01:09 Фото: pixabay
Сон в одной кровати с домашними животными способен негативно сказаться на психическом и физическом состоянии человека, предупредил российский сомнолог Роман Бузунов, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию "Абзац" он отметил, что причина в различии циркадных ритмов человека и животных. Кошки активны в сумерках и ночью – они могут вставать, ходить по кровати, мурлыкать, вылизываться или даже играть. Собаки, в свою очередь, спят дольше людей, но их сон фрагментирован: питомцы часто просыпаются, прислушиваются к звукам и снова засыпают.

Из-за этого, отметил Бузунов, сон человека становится менее глубоким, увеличивается количество микропробуждений и снижается доля фаз глубокого и быстрого сна (REM). Даже если человек не осознает этих пробуждений, результат один – утренняя усталость, раздражительность и снижение концентрации.

Эксперт рекомендует не запрещать питомцам находиться в спальне, но при этом обустроить им отдельное место для сна, чтобы животное не мешало хозяину полноценно отдыхать и сохранять правильное положение тела во время сна.

Ранее мы писали о породах собак, которых точно не стоит заводить. Подробнее можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Последние
Популярные
