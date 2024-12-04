Почему на ночь нельзя есть картошку, бананы и груши

Российский врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов предупредил, что употребление некоторых продуктов перед сном может негативно сказаться на здоровье, сообщает Zakon.kz.

В частности, как уточнил специалист в беседе с aif.ru 3 декабря 2024 года, следует избегать газообразующих овощей, таких как бобовые, поскольку они провоцируют вздутие живота и дискомфорт. Также не рекомендуется есть крахмалистые овощи, включая картофель, батат и кукурузу, так как они способствуют повышению уровня глюкозы в крови и могут приводить к набору веса.

По словам Федулова, нежелательны к употреблению вечером фрукты с высоким содержанием сахара, например: виноград, бананы и сладкие груши.

Кроме вышеперечисленного, как отметил гастроэнтеролог, цельное молоко часто плохо переваривается, вызывая вздутие и рези в животе. Более подходящими альтернативами станут кисломолочные продукты, такие как кефир, ряженка или йогурт с низкой жирностью (до 2,5%).

"Подобные продукты лучше употреблять в первой половине дня, когда физическая активность помогает избежать нежелательных эффектов. На ужин или в случае ночного аппетита предпочтительнее выбирать небольшие порции белковой пищи, свежие или тушеные овощи, а также легко усваиваемые продукты, такие как куриная грудка, рыба, творог, яйца или морепродукты", – объяснил Дмитрий Федулов.

При этом, как подчеркнул врач, важно помнить, что последний прием пищи должен происходить за 2-3 часа до сна, чтобы пищеварительная система могла восстановиться.

Он считает, что оптимальное распределение калорийности в течение дня выглядит следующим образом:

30% на завтрак,

40-50% на обед,

минимальный остаток на перекусы и ужин.

Если у вас ночью все же возникает желание перекусить, Федулов рекомендует ограничиться небольшими порциями овощей, запеченного мяса или яиц (до 100 гр.)

Такой рацион обеспечит организм клетчаткой и белком, которых среднестатистический человек часто недополучает: потребление клетчатки составляет всего 5-8 гр. в сутки при норме 30 гр., а белка – меньше 1 гр. на килограмм массы тела.

Также гастроэнтеролог подчеркнул, что вечером стоит отказаться от жирных, острых, соленых и сладких продуктов, так как они создают нагрузку на пищеварительную систему, задерживают жидкость и могут привести к отекам и чувству тяжести на следующий день.

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