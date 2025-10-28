Эндокринолог предупредила о продуктах, разрушающих кости
Фото: Zakon.kz
Избыточное употребление соли, сахара, кофеина и газированных напитков может негативно сказаться на состоянии костей, рассказала российский врач-эндокринолог Ирина Зятикова, сообщает Zakon.kz.
В интервью "Газете.ru" она отметила, что такие продукты ускоряют выведение кальция из организма, делая кости более хрупкими. В частности, сахар способствует повышению кислотности, и для ее нейтрализации организм использует кальций из костной ткани.
Зятикова отметила, что формирование костной массы активно происходит до 25-30 лет, после чего минеральная плотность костей постепенно снижается. Поэтому важно с молодости контролировать рацион и избегать чрезмерного потребления вредных продуктов.
А ранее врач назвала время, после которого кофе пить нельзя. Подробнее можно узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript