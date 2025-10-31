#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
530.07
615.2
6.58
Советы

Маленькие породы кошек, которые навсегда останутся милыми котятами

кинкалоу, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 17:47 Фото: Instagram/rishayifan
Есть породы кошек, которые никогда не вырастают "по-настоящему" – даже будучи уже взрослыми они остаются миниатюрными, подвижными и очаровательными, словно котята, сообщает Zakon.kz.

Эти породы называют "вечными малышами": они весело бегают по дому, любят внимание и удивляют своим размером. Интерес к ним растет с каждым годом, несмотря на высокую стоимость.

Сингапурская кошка

Самая крошечная порода в мире. Взрослая сингапурская кошка весит всего 2-3 кг. Ее отличают изящные лапки, миниатюрная мордочка и короткая шерсть с легким серебристо-бежевым оттенком. Эти кошки ласковы, умны и обожают быть в центре внимания.

Продолжительность жизни – 12-15 лет, а при хорошем уходе и сбалансированном питании – до 18.

Манчкин

манчкин, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 17:47

Фото: wikimedia

Порода известна своими короткими лапками, в два-три раза меньше обычных. Они весят 2,5-4,5 кг и славятся живым характером и любопытством. Манчкины дружелюбны, хорошо ладят с детьми и животными.

Средняя продолжительность жизни – около 15 лет, пишет Pravda.ru.

Бамбино

Результат скрещивания манчкинов и сфинксов. Их название с итальянского переводится как "малыш", и оно идеально им подходит. Эти кошки – без шерсти, с короткими лапками и большими ушами.

Бамбино невероятно дружелюбны, обожают внимание и легко уживаются с другими питомцами. Средний вес – 2-4 кг, живут около 15 лет. Они требуют бережного ухода: кожу нужно регулярно протирать, защищать от солнца и холода.

Кинкалоу

кинкалоу, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 17:47

Фото: Instagram/memimals_here

Одна из самых редких пород: у кинкалоу короткие лапы и забавно завитые назад уши. Вес – 3-4 кг, рост – около 16-20 см.

Порода получена путем скрещивания манчкина, американской короткошерстной и скоттиш-фолда. Живут до 15 лет и прекрасно чувствуют себя даже в небольших квартирах.

Наполеон (менуэт)

Порода с говорящим названием. Маленький рост, изысканная осанка и выразительные глаза придают кошке благородный вид. Средний вес – 2-3 кг.

Эти кошки плохо переносят одиночество, поэтому идеальны для семей, где кто-то всегда дома. Продолжительность жизни – 14-16 лет.

Скукум

Редкая и дорогая порода (стоимость котенка – от 2000 долларов). Скукумы – карликовые кошки с короткими лапами и густой кудрявой шерстью, напоминающей овечью. Вес самцов – около 4 кг, самок – до 3 кг.

Игривые, дружелюбные, не боятся воды и с удовольствием купаются. Еще одна особенность – почти полное отсутствие "разговорчивости": они редко мяукают и выражают эмоции жестами и поведением.

Продолжительность жизни – 12-14 лет, при внимательном уходе могут жить дольше.

Скиф-Тай-Дон (Той-Боб)

Эта порода была выведена в России и до сих пор остается национальной гордостью. Первый той-боб родился у пары сиамских кошек, и его необычайно маленький размер стал началом новой линии.

Вес взрослой кошки – всего 2,5 кг. Котята рождаются весом 35-55 г – почти вдвое меньше обычных. Продолжительность жизни – 12-15 лет, отдельные особи доживают до 20.

Мифы и правда о миниатюрных кошках

Миф: маленькие кошки – это недоразвитые животные. Правда: они выведены искусственно, их размер обусловлен генетикой, а не дефектами.

Миф: такие кошки живут меньше обычных. Правда: при хорошем уходе они живут 12-15 лет и дольше.

Миф: миниатюрные кошки не нуждаются в активности. Правда: наоборот, они очень энергичные и требуют игр и движений.

Ранее специалисты рассказывали, какие породы кошек идеально подходят для дома.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Шесть пород кошек, которых лучше не заводить
12:07, 28 апреля 2025
Шесть пород кошек, которых лучше не заводить
Пять пород кошек, которые живут меньше остальных
15:58, 13 января 2025
Пять пород кошек, которые живут меньше остальных
Какие породы кошек наименее подходят для семей с маленькими детьми
10:45, 18 ноября 2024
Какие породы кошек наименее подходят для семей с маленькими детьми
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: