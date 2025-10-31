Маленькие породы кошек, которые навсегда останутся милыми котятами

Есть породы кошек, которые никогда не вырастают "по-настоящему" – даже будучи уже взрослыми они остаются миниатюрными, подвижными и очаровательными, словно котята, сообщает Zakon.kz.

Эти породы называют "вечными малышами": они весело бегают по дому, любят внимание и удивляют своим размером. Интерес к ним растет с каждым годом, несмотря на высокую стоимость.

Сингапурская кошка

Самая крошечная порода в мире. Взрослая сингапурская кошка весит всего 2-3 кг. Ее отличают изящные лапки, миниатюрная мордочка и короткая шерсть с легким серебристо-бежевым оттенком. Эти кошки ласковы, умны и обожают быть в центре внимания.

Продолжительность жизни – 12-15 лет, а при хорошем уходе и сбалансированном питании – до 18.

Манчкин

Фото: wikimedia

Порода известна своими короткими лапками, в два-три раза меньше обычных. Они весят 2,5-4,5 кг и славятся живым характером и любопытством. Манчкины дружелюбны, хорошо ладят с детьми и животными.

Средняя продолжительность жизни – около 15 лет, пишет Pravda.ru.

Бамбино

Результат скрещивания манчкинов и сфинксов. Их название с итальянского переводится как "малыш", и оно идеально им подходит. Эти кошки – без шерсти, с короткими лапками и большими ушами.

Бамбино невероятно дружелюбны, обожают внимание и легко уживаются с другими питомцами. Средний вес – 2-4 кг, живут около 15 лет. Они требуют бережного ухода: кожу нужно регулярно протирать, защищать от солнца и холода.

Кинкалоу

Фото: Instagram/memimals_here

Одна из самых редких пород: у кинкалоу короткие лапы и забавно завитые назад уши. Вес – 3-4 кг, рост – около 16-20 см.

Порода получена путем скрещивания манчкина, американской короткошерстной и скоттиш-фолда. Живут до 15 лет и прекрасно чувствуют себя даже в небольших квартирах.

Наполеон (менуэт)

Порода с говорящим названием. Маленький рост, изысканная осанка и выразительные глаза придают кошке благородный вид. Средний вес – 2-3 кг.

Эти кошки плохо переносят одиночество, поэтому идеальны для семей, где кто-то всегда дома. Продолжительность жизни – 14-16 лет.

Скукум

Редкая и дорогая порода (стоимость котенка – от 2000 долларов). Скукумы – карликовые кошки с короткими лапами и густой кудрявой шерстью, напоминающей овечью. Вес самцов – около 4 кг, самок – до 3 кг.

Игривые, дружелюбные, не боятся воды и с удовольствием купаются. Еще одна особенность – почти полное отсутствие "разговорчивости": они редко мяукают и выражают эмоции жестами и поведением.

Продолжительность жизни – 12-14 лет, при внимательном уходе могут жить дольше.

Скиф-Тай-Дон (Той-Боб)

Эта порода была выведена в России и до сих пор остается национальной гордостью. Первый той-боб родился у пары сиамских кошек, и его необычайно маленький размер стал началом новой линии.

Вес взрослой кошки – всего 2,5 кг. Котята рождаются весом 35-55 г – почти вдвое меньше обычных. Продолжительность жизни – 12-15 лет, отдельные особи доживают до 20.

Мифы и правда о миниатюрных кошках

Миф : маленькие кошки – это недоразвитые животные. Правда : они выведены искусственно, их размер обусловлен генетикой, а не дефектами.

Миф: такие кошки живут меньше обычных. Правда: при хорошем уходе они живут 12-15 лет и дольше.

Миф : миниатюрные кошки не нуждаются в активности. Правда : наоборот, они очень энергичные и требуют игр и движений.

