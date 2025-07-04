Какие кошки идеально подходят для дома

Специалисты уверены, что при выборе пушистого питомца для дома стоит обратить внимание на пять идеальных пород. Это те, у которых короткая или гипоаллергенная шерсть, не требующая сложного ухода, сообщает Zakon.kz.

К тому же, продолжают эксперты, такие кошки не склонны к хроническим заболеваниям, не требуют частых визитов к ветеринару и хорошо переносят одиночество. Также они обладают преданным характером и хорошо ладят с детьми и другими животными.

Британская короткошерстная

Британцы – одна из самых популярных и уважаемых пород в мире. Это крепкий и спокойный питомец с мягкой, короткой шерстью, которая почти не линяет и не требует сложного ухода. По характеру британцы дружелюбны, но ненавязчивы. Что еще важно, они не требуют постоянного внимания. К детям британцы относятся терпеливо, особенно если ребенок умеет вести себя спокойно и уважительно. При правильном уходе британцы живут в среднем от 12 до 16 лет, редко болеют и хорошо переносят одиночество.

Русская голубая

Русская голубая – элегантная порода, которую ценят за независимость, дружелюбный характер и преданность. Ее короткая плотная шерсть с характерным серебристым отливом не требует сложного ухода и практически не линяет. Эта порода считается гипоаллергенной. Русская голубая не любит шума, поэтому лучше всего чувствует себя в тихой, размеренной обстановке. Также хорошо переносит одиночество, если владельцы много времени проводят вне дома. Это здоровая и выносливая порода, при хорошем уходе может прожить до 20 лет.

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Американская короткошерстная

Американская короткошерстная – крепкая мускулистая порода с плотным коротким и блестящим мехом. Эта шерсть практически не требует ухода. По характеру – уравновешенные, дружелюбные и общительные кошки. Также они любят играть с игрушками, могут развлекать себя самостоятельно. У породы крепкое здоровье: при хорошем питании и регулярной физической активности кошки живут 15-20 лет.

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Ориенталы

Ориентальная короткошерстная кошка – элегантная и изящная порода с яркой внешностью и особым характером. У нее стройное, мускулистое тело, длинные тонкие ноги, клиновидная голова с необычно большими ушами и миндалевидные глаза. Их шерсть, как сказано в публикации РБК Life, не требует особого ухода. Они совершенно особенные кошки: разговорчивые, энергичные, умные и невероятно общительные. Они любят быть в центре внимания, обожают что-то "рассказывать" хозяину. Здоровье у ориенталов крепкое, однако, как у всех восточных пород, возможны предрасположенности к болезням зубов.

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Балинезы

Балинезийская кошка – изящная и интеллектуальная порода. Ее шерсть – полудлинная, мягкая, без плотного подшерстка, легко ухаживать. Это одна из лучших пород для семьи: дружелюбно относится к детям и другим питомцам. При адекватном уходе и грамотном питании балинезийцы живут от 12 до 20 лет.

Фото: wikimedia

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников в одной из программ привел интересные данные о кошках. По его словам, владельцам пушистых питомцев весьма везет, так как кошки могут оказывать положительное влияние на их здоровье.