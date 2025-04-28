Шесть пород кошек, которых лучше не заводить

Некоторые породы кошек предпочитают сохранять дистанцию, а не сидеть на руках у хозяина. Это стоит помнить тем, кто собирается заводить пушистого питомца. Специалисты составили рейтинг из шести "менее ласковых" пород кошек. Они, конечно же, любят хозяев, но по-своему, сообщает Zakon.kz.

Британская короткошерстная кошка

Про эту породу можно сказать: "кошка, которая гуляет сама по себе". Британцы спокойно переносят одиночество и предпочтут, чтобы их лишний раз не трогали. Они не любят сидеть у хозяина на руках, но в обществе человека будут ходить за ним по пятам или сидеть рядом на диване. По настроению питомец может и поиграть.

Фото: Zakon.kz

Персидская кошка

Персидским кошкам не нужны слишком активные игры, они предпочитают наблюдать за происходящим. Эти кошки не слишком любят объятия и прикосновения, особенно от чужих людей. Они предпочитают спать, а не получать внимания.

Фото: pexels

Русская голубая кошка

Представители этой породы обладают утонченными манерами и спокойным нравом. Но такое милое животное может и поцарапать, если часто его брать на руки или гладить. К незнакомцам относится еще более настороженно.

Фото: pexels

Мейн-кун

Коты и кошки данной породы лучше прилягут в ногах у хозяина, чем будут сидеть на руках. Мейн-куны могут терпеть тисканье и ласки от детей, но они больше любят просто сидеть или лежать рядом с владельцем.

Фото: pixabay

Бенгальская кошка

Эта кошка сохранила в своем характере дикие черты своего предка – азиатской леопардовой кошки. Бенгальские кошки любят охотиться, они очень активные. Рядом с хозяином или на его коленях бенгал может расположиться, только если сильно устанет от подвижных игр. В то же время бенгалы – очень общительные кошки.

Фото: pixabay

Шартрез

Покладистый, уравновешенный и миролюбивый характер кошек породы шартрез – их своеобразная визитная карточка. Как отмечено в публикации издания РБК Life, никогда не навязывают человеку свое присутствие и не требуют внимания, а могут просто находиться рядом. Если же им начинает досаждать внимание людей, то они предпочитают просто отойти в сторону.

Фото: pixabay

Важно помнить:

"В каждой породе есть исключения, ведь характер любого питомца уникален".

Материал по теме Как понять, что кот вас ненавидит

Ранее специалисты перечислили, какие породы кошек реже всего сбегают из дома.