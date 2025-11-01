#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
530.47
613.75
6.56
Советы

Тренд, который невозможно пропустить: обувь "плавниками" покоряет модниц

Александр Рогов дал совет модницам, на какую обувь стоит обратить внимание, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 00:44 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал модницам обратить внимание на обувь с "плавниками", сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Модное Наблюдение. Обувь с "плавниками" – один из очевидных трендов сезона. Первая пара, что приходит на ум, это кожаные лодочки Prada, которые очень полюбились модным инфлюенсерам. Что-то подобное есть и у Jacquemus, у ABRA и в коллаборации HM с Glenn Martens", – подписал пост Рогов.

Ранее стилист дал совет тем, кто ищет идеальные сапоги на осень 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Босоножки с колготками или носками: известный стилист обратился к модницам
20:14, 18 августа 2025
Босоножки с колготками или носками: известный стилист обратился к модницам
Стилист обратил внимание модниц на новую тенденцию
01:51, 30 июля 2025
Стилист обратил внимание модниц на новую тенденцию
Как во время жары выглядеть модно, рассказал популярный стилист
01:04, 01 августа 2025
Как во время жары выглядеть модно, рассказал популярный стилист
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: