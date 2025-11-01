Тренд, который невозможно пропустить: обувь "плавниками" покоряет модниц
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал модницам обратить внимание на обувь с "плавниками", сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Telegram.
"Модное Наблюдение. Обувь с "плавниками" – один из очевидных трендов сезона. Первая пара, что приходит на ум, это кожаные лодочки Prada, которые очень полюбились модным инфлюенсерам. Что-то подобное есть и у Jacquemus, у ABRA и в коллаборации HM с Glenn Martens", – подписал пост Рогов.
Ранее стилист дал совет тем, кто ищет идеальные сапоги на осень 2025 года.
