Советы

Какой аксессуар неожиданно стал главным трендом осенне-зимнего сезона

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 18:25 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал главный элемент многих модных коллекций осенне-зимнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.


"Шелковый платок (или его имитация) укрепил свои позиции с прошлого года и стал чуть ли не ключевым элементом многих коллекций будущего осенне-зимнего сезона", – написал Рогов.

Ранее известный стилист назвал бренд, где встретились мода и юмор.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
