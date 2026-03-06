Какой аксессуар неожиданно стал главным трендом осенне-зимнего сезона
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал главный элемент многих модных коллекций осенне-зимнего сезона, сообщает Zakon.kz.
Пост об этом он опубликовал в Telegram.
"Шелковый платок (или его имитация) укрепил свои позиции с прошлого года и стал чуть ли не ключевым элементом многих коллекций будущего осенне-зимнего сезона", – написал Рогов.
Ранее известный стилист назвал бренд, где встретились мода и юмор.
