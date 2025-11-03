Гороскоп на 3 ноября: отпустите обиды

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на третий день ноября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Вам не хватает искренности в отношениях. Попробуйте открыться человеку, который вам дорог. Это может вывести ваши отношения на новый уровень. Космический совет: доверьтесь партнеру.

Телец

Ошибки и удары из прошлого мешают построить новые отношения. Постарайтесь отпустить прошлое и шагнуть навстречу настоящему. Ваша половинка поддержит вас в этом. Космический совет: отпустите обиды.

Близнецы

Найдите баланс между тем, что вы делаете для других и для себя. Возможно, вас будет настигать чувство вины, когда вы делаете что-то для себя, но не принимайте это слишком близко к сердцу. В какой-то момент у вас получится стать сторонним наблюдателем и достичь гармонии. Космический совет: обретите равновесие.

Рак

Вы устали быть взрослым и отвечать за все вокруг. Иногда стоит давать себе передышку и позволять немного окунуться в детство. Проведите день в веселье, беззаботно отдавшись своим внутренним позывам. Вечер за настольными играми поможет восстановить силы. Космический совет: позвольте себе побыть ребенком.

Лев

Прислушайтесь к своим ощущениям – чего хочет ваше тело? Дайте ему заслуженный отдых. Покой физический принесет гармонию в разум и душу. Проведите день спокойно, наедине с собой. Космический совет: отдохните.

Дева

Вокруг вас все стремительно изменяется. Вас тяготит этот хаос, вам в нем трудно существовать. Прислушайтесь к своему внутреннему мастеру дзен. Позвольте ему решать, где нужно идти на поводу у обстоятельств, где – принимать жесткое решение, а где отпустить поводья. Расслабьтесь, восстановите внутренние ресурсы. Космический совет: прислушайтесь к себе.

Весы

Иногда вам кажется, что жизнь – это подъем на крутую гору. И каждый шаг дается с трудом. А иногда все идет легко, как по маслу. Сейчас второй вариант вам ближе. Задумайтесь, чего вы хотели достичь давно, но не хватало сил? Сейчас самое подходящее время. Космический совет: реализуйте давнюю задумку.

Скорпион

Вам кажется, что все, что вы так долго строили, рушится, начиная с фундамента. Выдохните и возьмите паузу. Переоцените ситуацию, в которой вы оказались. Возможно, это шанс обрести и построить что-то новое, а не цепляться за руины старого. Космический совет: возьмите паузу для оценки ситуации.

Стрелец

Не позволяйте миру диктовать вам условия – кто вы и что вам подвластно, решать только вам одному. Завтра день, когда вам не повредит немного ни к чему не обязывающего флирта, просто чтобы восстановить самоощущение до нормы. Пуститесь в это приключение, оно не опасно. Космический совет: легкий флирт поднимет вам настроение.

Козерог

Вам не повредит легкая влюбленность. Даже если за этой историей не последует серьезного продолжения, вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Также хорошо уделить время восстановлению старых связей – с друзьями юности или даже детства. Космический совет: восстановите отношения со старыми друзьями.

Водолей

Вы уже приняли решение, но все еще боитесь сделать шаг. Придерживайтесь правила золотой середины – прислушайтесь и к своему разуму, и к сердцу. Вместе они вам подскажут, как поступить вернее. Не бойтесь движения вперед! Космический совет: разум и сердце вам подскажут верный ответ.

Рыбы

Мир материальных ценностей вас манит и предлагает отдаться шопингу. Задумайтесь, все ли эти вещи сделают вас счастливым? Может, лучше отдаться творчеству и смастерить что-то самому? Этот процесс вас развлечет, а обновка, созданная своими руками, станет еще одним поводом гордиться собой. Космический совет: вместо шопинга займитесь творчеством.

Недавно вышел список самых спокойных фильмов, которые помогают просто расслабиться и получить удовольствие от истории.