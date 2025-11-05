Как брать кредит с умом: 5 правил финансовой грамотности и преимущества онлайн-кредитования

Иногда в жизни возникает ситуация, когда деньги нужны срочно – на ремонт, обучение или лечение. Если раньше кредит ассоциировался с долгими очередями и стопками бумаг, сегодня этот процесс заметно упростился, сообщает Zakon.kz.

Онлайн-кредитование стало современным, быстрым и удобным способом решить финансовые задачи без лишних хлопот в тот момент, когда человек в этом остро нуждается. Главное – понимать, как использовать этот инструмент с умом, без критической нагрузки на семейный бюджет.

Что такое онлайн-кредит и чем он удобен

Онлайн-кредит – это потребительский заем, который можно оформить полностью через интернет. Например, в Home Credit Bank достаточно заполнить заявку на сайте или в мобильном приложении Home.kz и получить решение за несколько минут.

Основные преимущества:

оформление 24/7 – без звонков и визитов в банк;

сумма – от 10 000 до 8 650 000 тенге;

срок – от 6 до 60 месяцев;

ГЭСВ – от 23,2% до 45,9%

одобрение без залога и справок;

возможность досрочного погашения без штрафов.

Одним словом, онлайн-кредитование в Home Credit Bank особенно удобно для тех, кто хочет быстро решить текущий финансовый вопрос, не тратя драгоценное время на бумажную волокиту.

Когда стоит брать кредит?

Помните! Кредит – не спасательный круг, а инструмент. Он помогает, когда:

есть важная цель (ремонт, лечение, обучение, крупная покупка и т.д.);

вы имеете стабильный доход и уверены в возможности регулярных выплат без ущерба для качества жизни вашей семьи;

вы осознаете, какую сумму можете комфортно обслуживать каждый месяц.

Если же кредит берется "на всякий случай", стоит притормозить и оценить риски, а также ваши будущие доходы.

Как рассчитать доступность платежа?

Перед подачей заявки важно убедиться, что ежемесячный платеж не перегрузит ваш бюджет. Эксперты Home Credit Bank советуют: общая сумма долговых обязательств не должна превышать 30% вашего ежемесячного дохода.

Пример:

Если вы зарабатываете 400 000 тенге в месяц, то комфортный ежемесячный платеж по кредиту – до 120 000 тенге.

Предположим, вы оформляете кредит на 800 000 тенге сроком на 12 месяцев при ГЭСВ 25%. Тогда ежемесячный платеж составит примерно 74 000 тенге. Это разумная нагрузка, которая не нарушает баланс бюджета.

Совет: используйте кредитный калькулятор на сайте Home Credit Bank, чтобы рассчитать оптимальный вариант заранее. Помните: любой кредит имеет ГЭСВ – годовую эффективную ставку вознаграждения. Она отражает полную стоимость займа, включая проценты и дополнительные расходы.

Переплата, досрочное погашение и акционные платежи

Хорошая новость: в Home Credit Bank можно досрочно погасить кредит полностью или частично – без визитов в отделение и без штрафов. Это снижает общую переплату и помогает быстрее закрыть обязательства.

Но есть и еще одно выгодное решение – акционные платежи.

Акционные платежи – это специальное предложение Home Credit Bank. Если клиент оплачивает кредит вовремя, банк может премировать вас, погасив до трех платежей в конце срока кредитования.

И вот преимущества:

Кредит закрывается раньше, чем указано в графике.

Акционные платежи начисляются только при отсутствии просрочек.

При полном досрочном погашении акционные платежи не предоставляются.

При частичном погашении график и бонусы пересчитываются.

Рекомендация: оплачивайте кредит вовремя – это позволит получить выгоду и сократить срок кредита без дополнительных затрат.

Пять правил финансовой грамотности при оформлении кредита

Берите кредит под конкретную цель. Не поддавайтесь спонтанным решениям. Смотрите на ГЭСВ, а не только на процентную ставку. Это отражает реальную стоимость займа. Планируйте заранее. Ежемесячные выплаты не должны превышать 40% вашего ежемесячного дохода. Не допускайте просрочек. Это не только портит кредитную историю, но и лишает бонусов по акционным платежам. Создавайте финансовую подушку. Держите резерв хотя бы на один-два месяца платежей.

Пример из жизни

Бауыржан К. из Шымкента оформил онлайн-кредит на 700 000 тенге для ремонта квартиры. Все сделал через сайт Home Credit Bank, деньги получил за три минуты. Благодаря дисциплине и своевременным платежам он получил три акционных платежа – его кредит закрылся на три месяца раньше, чем планировалось.

Вывод

Онлайн-кредит – это не риск, если подойти к нему осознанно. Он экономит время, помогает гибко управлять финансами и при правильном подходе даже приносит выгоду. Главное – уметь считать, планировать и соблюдать правила финансовой грамотности.

Оформить онлайн-кредит можно на сайте банка или в мобильном приложении home.kz – без залога, справок и визитов в банк.

Лицензия №1.2.36/40 от 17.08.2022 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Ознакомьтесь с информацией об ответственности заемщика в случае невыполнения обязательств по договору банковского займа.

Партнерский материал.