Советы

Гороскоп на 7 ноября: займитесь чем-то новым

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на седьмой день ноября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Ваши усилия не останутся незамеченными, но большого успеха не принесут. Пусть ваши дела говорят сами за себя, вам же лучше помолчать сегодня.

Телец

Вы так хорошо будете справляться со своими делами, что вам жаль будет, что они заканчиваются. Впрочем, хорошее настроение в честь выполненной задачи никуда от вас не уйдет.

Близнецы

Сегодняшний день может преподнести вам довольно неприятный урок. Будет куда лучше, если вы успеете доказать, что вы способны его усвоить и без практических занятий.

Рак

Время у вас сегодня будет, а вот мысли, как бы его потолковее провести могут оказаться в дефиците. Пользуясь же чужими советами будьте готовы к самым неожиданным сюрпризам.

Лев

Сегодня вы можете почувствовать себя Алисой, беседующей с Мартовским Зайцем. Слишком уж сложной задачей может оказаться вычленение осмысленной части из разговора, который вам придется поддерживать.

Дева

Сегодня вам ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем. Например, прежде чем доверчиво сесть в автобус с нужным вам номером, рекомендуется переспросить, едет ли он в нужную вам сторону.

Весы

Сегодня происходящее стоит подвергнуть тщательнейшему анализу. Вы выясните многое из того, что вам следовало бы знать, просто спокойно посидев и подумав.

Скорпион

Сегодня вы, возможно, вынуждены будете пожинать плоды собственной невнимательности. Смягчить последствия уже свершившегося факта практически невозможно, но можно и нужно извлечь соответствующий урок, и постараться не повторять такой ошибки ближайшие пару дней.

Стрелец

Желание получить что-то сегодня не прилагая к этому усилий может удовлетвориться, но это лишит вас некоторых перспективных возможностей. Подумайте, столь ли ценна для вас халява.

Козерог

Не тратьте свои силы на то, что по вашему мнению не имеет смысла. Неважно, что скажет по этому поводу человек, вас на эту работу подрядивший. Ваше время дороже его дурацких идей.

Водолей

Займитесь сегодня чем-нибудь новым, тем, что вы никогда прежде не делали. Вы получите от этого огромное удовольствие. Единственной проблемой нынче может стать реакция близких на ваше поведение.

Рыбы

Вы можете найти союзника в самом невероятном месте. Будьте максимально открыты для общения, и возможность превратится в реально совершившийся факт.

Выяснилось, что покровителем нового 2026 года будет Красная Огненная Лошадь.

Фото Алия Абди
Алия Абди
