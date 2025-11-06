Что точно нельзя ставить на новогодний стол 2026, чтобы не спугнуть удачу

Покровителем 2026 года будет Красная Огненная Лошадь. Что нужно поставить на стол в Новый год, а что категорически нельзя есть, как украсить стол, рассказали астрологи и эзотерики, сообщает Zakon.kz.

Какие цвета должны доминировать в декоре стола в Год Лошади

Для оформления стола и интерьера рекомендуется использовать цвета, соответствующие стихии Огня: красный, оранжевый, желтый и золотой. Это поможет создать подходящую атмосферу и привлечь благосклонность Лошади. Не игнорируйте зеленый – этот цвет свойствен природе символа года как один из цветов, символизирующий любимые Лошадью травы, пишет Bezformata.com.

Какое мясо должно быть на столе

В Год Лошади рекомендуется отдавать предпочтение мясу птицы или говядины. Подойдут блюда из индейки, утки или гуся, если они не будут слишком жирными, а вот курицу лучше избегать, советуют астрологи. Также можно рассмотреть возможность использования дичи. В качестве гарнира лучше всего подойдет рис. Избегайте сильно острых блюд.

Рыба не должна быть на новогоднем столе. Водная стихия конфликтует с огнем Лошади. Символу года может не понравиться рыбный стол. А вот символ Нового года – красная икра, как и любая другая икра, вполне может быть на новогоднем столе. Энергетически этот продукт символизирует жизнь, а не воду.

Какие закуски и салаты лучше всего использовать

Для новогоднего стола в Год Лошади предпочтения стоит отдать овощным салатам. Мясные салаты вполне могут быть, но должны быть максимально нежирными, желательно без майонеза. Это не значит, что на столе не должно быть оливье, просто этот салат нужно максимально облегчить. Например, заправить его можно йогуртом, нежирной сметаной или даже растительным маслом. Вкус такого оливье будет отличаться, но вам это может даже понравиться. Различные сыры, закуски с добавлением зелени или полностью из зелени и орехов тоже приветствуются.

Какие фрукты, ягоды и овощи лучше всего подойдут для новогоднего стола

Не забываем, что Лошадь любит растительную пищу. Для новогоднего стола в Год Лошади лучше всего подойдут фрукты и ягоды красных и желтых оттенков. Также можно добавить экзотические фрукты, чтобы разнообразить меню. На новогодний стол в год Лошади рекомендуется подавать овощи в различных видах: запеченные, в салатах, в качестве домашних заготовок. Это поможет разнообразить меню и угодить символу года.

Что пить в Год Лошади

Лучше отказаться от крепких напитков. В Год Лошади предпочтительнее выбрать легкие вина и шампанское. Также можно предложить безалкогольные напитки: морсы, компоты, соки и молочные коктейли.

Что обязательно должно быть на столе

Самое главное. На новогоднем столе должно быть обычное овсяное печенье . Можете купить готовое, а можете испечь его сами. В любом варианте это лакомство специально создано для того, чтобы Лошадь оценила вашу заботу и внимание к ее предпочтениям. Съешьте хотя бы маленький кусочек на счастье в 2026 году и попросите у Лошади что-то заветное. Лошади любят сахар, поэтому в десертах можете себе не отказывать: все на ваше усмотрение и вкус.

Итог: какие продукты и блюда следует исключить в Год Лошади:

1. Конина – категорически запрещена.

2. Жирная пища – не соответствует энергичной природе Лошади.

3. Рыба и морепродукты – их водная стихия конфликтует с огненной природой знака.

4. Острые специи не придутся по вкусу Лошади.

5. Крепкий алкоголь.

6. Не обязательно, но желательно не использовать курицу.

