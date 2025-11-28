29 ноября – Матвеев день: приметы и важные запреты

29 ноября в народном календаре значится как Матвеев день или Ветродуй. В этот период обычно устанавливались крепкие морозы и начинались метели, сообщает Zakon.kz.

В Матвеев день было принято ходить в гости к родственникам и соседям. Считалось, что проведенный вместе с близкими день принесет благополучие на весь год.

Что можно делать 29 ноября

Этот день лучше провести в кругу семьи и близких, но не стоит устраивать шумные застолья. Стоит прислушаться к советам родных – в них могут скрываться ответы на волнующие вас вопросы.

Наши предки верили, что за добрые дела, совершенные в Матвеев день, они обязательно будут вознаграждены.

Особое место в этот день занимали девичьи гадания. Девушки для обряда брали чашку с чистой водой и расплавленный воск от церковной свечи. Медленно капая воском в воду, они просили высшие силы показать суженого или ответить на любой вопрос. Получившаяся фигура из воска предсказывала будущее.

Вечером молодежь устраивала яичные бои, напоминавшие пасхальную традицию. Молодые люди собирались вместе и бились вареными яйцами. Победителем считался тот, чья скорлупа оказывалась крепче, пишет Rutab.net.

Плохие приметы: что нельзя делать

Старайтесь не предаваться мрачным мыслям, не поддавайтесь обидам, ревности и не вступайте в конфликты. Негативные эмоции и мысли могут навлечь неприятности.

Не стоит долго смотреться в зеркало – к разочарованию в любви.

Не нужно разговаривать через порог – это может стать причиной ссоры.

Не рекомендуется покупать новые вещи – такие покупки могут принести в дом разлад и неудачи.

В этот день крайне неудачными считались два действия: ошибочно надеть вещи наизнанку и сидеть на столе. Особенно дурной была вторая примета. Говорили, что так человек надолго привлекает трудности в свою жизнь.

Нельзя было в этот день ссориться и обманывать – считалось, что негативная энергия вернется, а ложь навлечет неудачу

Надевать красную одежду – алый цвет символизировал кровь и опасность

Считать деньги – внимание к финансам сулило материальные потери.

Приметы о погоде

День ясный и без облаков – вскоре ударят морозы.

Низкие облака – к похолоданию.

Если стоит мороз – зима будет суровой.

Теплая погода – зима будет с частыми оттепелями.

Сильный ветер – зима будет суровой.

Снегопад в этот день – декабрь будет теплым, пишет pravda-nn.

Бледная луна ночью – к ухудшению погоды в ближайшие дни

Дождь на Ветродуй – к теплой и влажной зиме.

