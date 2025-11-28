#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
516.86
598.68
6.58
Советы

29 ноября – Матвеев день: приметы и важные запреты

ясная осенняя погода, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 14:48 Фото: pixabay
29 ноября в народном календаре значится как Матвеев день или Ветродуй. В этот период обычно устанавливались крепкие морозы и начинались метели, сообщает Zakon.kz.

В Матвеев день было принято ходить в гости к родственникам и соседям. Считалось, что проведенный вместе с близкими день принесет благополучие на весь год.

Что можно делать 29 ноября

  • Этот день лучше провести в кругу семьи и близких, но не стоит устраивать шумные застолья. Стоит прислушаться к советам родных – в них могут скрываться ответы на волнующие вас вопросы.
  • Наши предки верили, что за добрые дела, совершенные в Матвеев день, они обязательно будут вознаграждены.
  • Особое место в этот день занимали девичьи гадания. Девушки для обряда брали чашку с чистой водой и расплавленный воск от церковной свечи. Медленно капая воском в воду, они просили высшие силы показать суженого или ответить на любой вопрос. Получившаяся фигура из воска предсказывала будущее.
  • Вечером молодежь устраивала яичные бои, напоминавшие пасхальную традицию. Молодые люди собирались вместе и бились вареными яйцами. Победителем считался тот, чья скорлупа оказывалась крепче, пишет Rutab.net.

Плохие приметы: что нельзя делать

  • Старайтесь не предаваться мрачным мыслям, не поддавайтесь обидам, ревности и не вступайте в конфликты. Негативные эмоции и мысли могут навлечь неприятности.
  • Не стоит долго смотреться в зеркало – к разочарованию в любви.
  • Не нужно разговаривать через порог – это может стать причиной ссоры.
  • Не рекомендуется покупать новые вещи – такие покупки могут принести в дом разлад и неудачи.
  • В этот день крайне неудачными считались два действия: ошибочно надеть вещи наизнанку и сидеть на столе. Особенно дурной была вторая примета. Говорили, что так человек надолго привлекает трудности в свою жизнь.
  • Нельзя было в этот день ссориться и обманывать – считалось, что негативная энергия вернется, а ложь навлечет неудачу
  • Надевать красную одежду – алый цвет символизировал кровь и опасность
  • Считать деньги – внимание к финансам сулило материальные потери.

Приметы о погоде

  • День ясный и без облаков – вскоре ударят морозы.
  • Низкие облака – к похолоданию.
  • Если стоит мороз – зима будет суровой.
  • Теплая погода – зима будет с частыми оттепелями.
  • Сильный ветер – зима будет суровой.
  • Снегопад в этот день – декабрь будет теплым, пишет pravda-nn.
  • Бледная луна ночью – к ухудшению погоды в ближайшие дни
  • Дождь на Ветродуй – к теплой и влажной зиме.

Какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни, можно посмотреть здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Доллар подешевел еще на 4 тенге на торгах 28 ноября
15:39, Сегодня
Доллар подешевел еще на 4 тенге на торгах 28 ноября
Особый день 8 ноября: приметы и запреты
11:21, 07 ноября 2025
Особый день 8 ноября: приметы и запреты
20 ноября Федотов день: приметы о погоде, что нельзя делать
09:43, 20 ноября 2024
20 ноября Федотов день: приметы о погоде, что нельзя делать
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: