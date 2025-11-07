Какое сладкое можно есть без чувства вины

После обеда большинство пьет чай со сладким, выбирая конфеты, шоколад или торты. Но врачи предупреждают о вреде быстрых углеводов и продуктов с высоким гликемическим индексом, сообщает Zakon.kz.

Особенно опасны кремовые изделия и шоколадные конфеты – они содержат сахар, насыщенные трансжиры, вызывают резкий выброс инсулина, перегружают печень и поджелудочную железу, а трансжиры повышают уровень "плохого" холестерина.

Более безопасные варианты, по словам нутрициолога Анны Дивинской, зефир, мармелад и пастила.

Так как они основаны на фруктовом пюре, натуральных желирующих агентах (пектин, агар-агар, желатин) и не содержат жиров.

Пектин, к примеру, замедляет всасывание глюкозы и связывает токсины, агар-агар полезен для щитовидной железы, а желатин обеспечивает аминокислоты для кожи, суставов и волос.

Кроме того, как отмечено в публикации издания "АиФ", при выборе сладостей стоит обращать внимание на состав: натуральный зефир – с яблочным пюре, сахаром, яичным белком и агаром; мармелад – с фруктовым соком или пюре и минимум красителей; пастила – классическая, без ярких синтетических добавок.

Но даже полезные сладости нужно есть в меру: 2-3 зефира или 50 г мармелада в день, лучше в первой половине дня.

"Сочетание десерта с белком или орехами сглаживает гликемический отклик. Такой подход позволяет наслаждаться сладким без лишней нагрузки на организм", – заключила специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Немного ранее эксперт рассказал, что клубника, которую многие считают полезной и безопасной, может таить в себе угрозу для здоровья, если не мыть ее правильно.