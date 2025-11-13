Сладкая ловушка в спортивной обертке: фитнес-батончики – польза или просто сладкий миф

Они лежат на прилавках рядом с чупа-чупсами и химозными китайскими конфетами, манят стройными силуэтами на упаковке и фразами "натуральный продукт", обещают мгновенный заряд энергии. Но что на самом деле скрывается под глянцевой оберткой? Zakon.kz поговорил со специалистами.

Маленький батончик – большое удовольствие

Создатели фитнес-батончиков задумали их как удобный перекус для активных людей. Белок, чтобы восстановить мышцы после тренировки, углеводы, чтобы вернуть силы, клетчатка чтобы чувство голода не напоминало о себе до вечера. Звучит прекрасно, правда?

Но не все то золото, что блестит, и не каждый батончик, называющий себя "fitness", действительно полезен. Если копнуть чуть глубже в состав, становится ясно, за красивой упаковкой и обещаниями энергии нередко скрываются сахар, глюкозный сироп и ароматизаторы. Они делают вкус ярче, а пользу сомнительнее. Поэтому, прежде чем съесть такой батончик, стоит внимательно прочитать этикетку: иногда то, что кажется здоровым перекусом, на деле мало отличается от обычной сладости, а иногда и по составу хуже. Для более ясного понимания мы поговорили с диетологом-нутрициологом Гульвирой Ибраевой:

"Состав написан, но не написана технология приготовления. Для восполнения белка всегда важна технология приготовления, так как только правильно приготовленный белок хорошо усваивается. Лучше съесть айсберг (капуста) с вареной курицей, чем батончик в красивой упаковке с неизвестным составом", – считает эксперт.

Однако если нужно быстро перекусить на ходу, фитнес-батончик может выручить. Он действительно способен стать источником белка и клетчатки, помочь утолить голод и дать заряд энергии. Но давайте честно, со спортивным образом жизни и тем более с похудением большинство таких батончиков имеют мало общего.

"Они иногда помогают обмануть желудок, но похудеть они не помогают, просто в составе обычно натуральные орехи и сухофрукты, поэтому меньше калорий, чем в обычном шоколадном батончике". Гульвира Ибраева

Худеем или... просто едим сладкое иначе?

Большое заблуждение, что фитнес-батончик поможет похудеть. Да, он может быть менее калорийным, чем плитка шоколада, но все равно остается источником энергии. А если не потратить эту энергию, она с легкостью отправится туда, куда мы обычно не хотим, на талию и бедра. И там уже получается история "вкусно, но грустно".

Похудение – это простая формула: тратишь больше калорий, чем получаешь.

Батончик – всего лишь удобная подстраховка между приемами пищи, а не волшебный инструмент стройности.



"1-2 батончика в неделю не навредит здоровью, если пить воду в нужном количестве. Но каждый день по несколько батончиков значительно испортит работу кишечника, а еще нанесет вред здоровью и фигуре", – поясняет диетолог-нутрициолог.

Внимание на состав

Перед тем как положить батончик в корзину, стоит пробежаться глазами по ингредиентам.

Чем короче список, тем лучше.

Сахар (в любой форме) – нежелательный гость состава.

Белок, клетчатка, орехи и натуральные ингредиенты – то, что действительно имеет смысл искать.

При этом не забывайте, что даже самый "полезный" батончик может вызвать аллергию, особенно если в составе есть орехи, мед или соевые компоненты.

"Батончики – это всегда орехи, поэтому нужно обратить внимание тем, у кого аллергия. Но и покрытие во многих случаях карамель и шоколад без сахара. Также нужно внимательно прочитать, нет ли аспартама или других канцерогенов в составе, которые могут серьезно навредить здоровью", – предупреждает диетолог-нутрициолог Гульвира Ибраева.

Фитнес-батончики и подрастающее поколение

Для детского организма такие "сладости" не лучший выбор. Избыточный белок, искусственные подсластители и ароматизаторы могут оказаться лишней нагрузкой. Данный факт нам подтвердила кандидат медицинских наук, профессор кафедры амбулаторно поликлинической педиатрии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Жанар Нургалиева.

"Детский организм имеет свои возрастные особенности – физиологические процессы и процессы созревания органов и систем. Поэтому наиболее интенсивное развитие, в том числе становление иммунной системы, происходит до пятилетнего возраста. В связи с этим применение дополнительных продуктов, содержащих белок, может глубоко влиять на функциональное состояние почек, печени, а также других систем организма", – рассказывает врач.

Если говорить о возрастных особенностях употребления батончиков, в частности, фитнес-батончиков, то их, возможно, можно вводить в рацион детей примерно с 10-летнего возраста.

"Конечно, фитнес-батончики, с одной стороны, хороши тем, что их можно использовать как перекус. Особенно это удобно для детей с интенсивным графиком дня. Например, ребенок сначала находится в школе, потом приходит домой, обедает, а затем идет на спортивные секции, дополнительные занятия или к репетиторам. При таком плотном режиме один батончик в день вполне допустим в качестве перекуса. Однако важно понимать, что сам батончик не может заменить основные приемы пищи и полноценные продукты питания", – резюмирует врач Жанар Нургалиева.

Если ребенок просит "такой же, как у мамы, перекус", лучше предложить домашний вариант – овсяные батончики с фруктами и медом.

Фитнес-батончик не враг и не спаситель. Это просто современный перекус: быстрый, удобный и вкусный. Он может быть хорошим вспомогательным элементом рациона, но точно не несущей конструкцией вашего питания.

Главное – помнить, что настоящий баланс строится не в упаковке и мотивационных фразах на обертке, а на тарелке из простых, качественных и разнообразных продуктов.