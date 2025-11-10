Почему гранат не помогает поднять гемоглобин: нутрициолог развенчала миф

Гранат называют природным витаминным комплексом. Многие уверены, что он способен решить такую распространенную проблему, как дефицит железа. Но насколько он эффективен для поддержания уровня гемоглобина, рассказала российский нутрициолог Виктория Малеева, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 10 ноября 2025 года нутрициолог подтвердила, что гранат по праву считается одним из самых полезных осенне-зимних фруктов, но развенчала один из популярных мифов.

Реально ли в гранате есть железо и сколько его?

По словам Малеевой, действительно, гранат содержит железо, но его количество довольно скромное: в 100 г мякоти содержится всего около 0,3-0,4 мг этого микроэлемента.

"Гранат не является основным источником железа, а его главная ценность – в другом. Высокое содержание витамина С в гранате помогает усваиваться железу из других продуктов питания", – пояснила она.

Какая норма железа в день для человека?

Эксперт отметила, что суточная потребность в железе – величина непостоянная и сильно зависит от пола, возраста и физиологического состояния человека. Она привела следующие ориентиры:

для женщин, особенно в репродуктивном возрасте, норма составляет около 18 мг в день,

для мужчин – примерно 8 мг,

а вот беременным женщинам требуется целых 27 мг для правильного развития плода.

Эти цифры, как подчеркнула Малеева, наглядно демонстрируют, что покрыть такую потребность лишь с помощью граната практически нереально.

Так сколько же гранатов нужно съесть, чтобы закрыть дневную норму?

"Допустим, в 100 г граната содержится 0,4 мг железа. Чтобы женщина получила свои 18 мг, ей потребуется съесть 4500 г, или 4,5 кг, гранатов! Для мужчины цифра чуть меньше, но все равно впечатляющая – около 2 кг", – подсчитала нутрициолог.

В результате, как отметила она, повышать уровень гемоглобина за счет гранатов – это невозможно и нерационально. Такой объем пищи не только создаст колоссальную нагрузку на пищеварительную систему, но и попросту недостижим в ежедневном рационе.

Какие продукты лучше есть для восполнения железа?

Чтобы эффективно поддерживать уровень железа, Малеева советует делать акцент на продуктах с высокой концентрацией этого микроэлемента. Она делит их на три группы:

Животные источники : говядина, печень, индейка. Это железо усваивается организмом наиболее эффективно.

: говядина, печень, индейка. Это железо усваивается организмом наиболее эффективно. Растительные источники : бобовые (нут, фасоль), шпинат, тыквенные семечки, сухофрукты (финики, инжир).

: бобовые (нут, фасоль), шпинат, тыквенные семечки, сухофрукты (финики, инжир). Обогащенные продукты : каши, хлеб с добавлением железа.

Как подчеркнула эксперт, для лучшего усвоения железа из растительной пищи его необходимо комбинировать с витамином С. И здесь гранату как раз находится идеальное применение: он может стать прекрасным дополнением к основному приему пищи, богатой железом, выполняя роль катализатора, а не его основного поставщика.

Кроме того, источниками витамина С являются сладкий перец, киви, красная и черная смородина, шиповник.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

