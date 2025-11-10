Почему гранат не помогает поднять гемоглобин: нутрициолог развенчала миф
В беседе с aif.ru 10 ноября 2025 года нутрициолог подтвердила, что гранат по праву считается одним из самых полезных осенне-зимних фруктов, но развенчала один из популярных мифов.
Реально ли в гранате есть железо и сколько его?
По словам Малеевой, действительно, гранат содержит железо, но его количество довольно скромное: в 100 г мякоти содержится всего около 0,3-0,4 мг этого микроэлемента.
"Гранат не является основным источником железа, а его главная ценность – в другом. Высокое содержание витамина С в гранате помогает усваиваться железу из других продуктов питания", – пояснила она.
Какая норма железа в день для человека?
Эксперт отметила, что суточная потребность в железе – величина непостоянная и сильно зависит от пола, возраста и физиологического состояния человека. Она привела следующие ориентиры:
- для женщин, особенно в репродуктивном возрасте, норма составляет около 18 мг в день,
- для мужчин – примерно 8 мг,
- а вот беременным женщинам требуется целых 27 мг для правильного развития плода.
Эти цифры, как подчеркнула Малеева, наглядно демонстрируют, что покрыть такую потребность лишь с помощью граната практически нереально.
Так сколько же гранатов нужно съесть, чтобы закрыть дневную норму?
"Допустим, в 100 г граната содержится 0,4 мг железа. Чтобы женщина получила свои 18 мг, ей потребуется съесть 4500 г, или 4,5 кг, гранатов! Для мужчины цифра чуть меньше, но все равно впечатляющая – около 2 кг", – подсчитала нутрициолог.
В результате, как отметила она, повышать уровень гемоглобина за счет гранатов – это невозможно и нерационально. Такой объем пищи не только создаст колоссальную нагрузку на пищеварительную систему, но и попросту недостижим в ежедневном рационе.
Какие продукты лучше есть для восполнения железа?
Чтобы эффективно поддерживать уровень железа, Малеева советует делать акцент на продуктах с высокой концентрацией этого микроэлемента. Она делит их на три группы:
- Животные источники: говядина, печень, индейка. Это железо усваивается организмом наиболее эффективно.
- Растительные источники: бобовые (нут, фасоль), шпинат, тыквенные семечки, сухофрукты (финики, инжир).
- Обогащенные продукты: каши, хлеб с добавлением железа.
Как подчеркнула эксперт, для лучшего усвоения железа из растительной пищи его необходимо комбинировать с витамином С. И здесь гранату как раз находится идеальное применение: он может стать прекрасным дополнением к основному приему пищи, богатой железом, выполняя роль катализатора, а не его основного поставщика.
Кроме того, источниками витамина С являются сладкий перец, киви, красная и черная смородина, шиповник.
