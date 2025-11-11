#АЭС в Казахстане
#Интересное
Советы

Как ретроградные Меркурий, Юпитер и Сатурн повлияют на жизнь – прогноз астрологов

Планеты, гороскоп, астрология , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 00:05 Фото: pixabay
Ноябрь 2025 года принесет период энергетической нестабильности, сообщает Zakon.kz.

Сразу три планеты – Меркурий, Юпитер и Сатурн начнут ретроградное движение, создавая атмосферу неопределенности и эмоциональных колебаний, пишет Вечерняя Москва.

Меркурий с 9 по 29 ноября пройдет обратным ходом через Стрельца и Скорпиона. Этот период принесет всплеск эмоций и недопонимания в общении. Эзотерики советуют избегать импульсивных решений и конфликтов, особенно в дни новолуния 20 ноября.

Юпитер с 11 ноября по 11 марта 2026 года станет ретроградным в знаке Рака, что может вызвать финансовые замедления и заставить пересмотреть материальные и личные приоритеты. Лучше воздержаться от крупных трат и рискованных инвестиций.

Сатурн, завершая ретроградность 28 ноября, подведет черту под старыми делами и уроками прошлого. Он потребует дисциплины, ответственности и внутренней гармонии.

Астрологи предупреждают: ноябрь не время для поспешных решений. Сосредоточьтесь на стабильности, заботе о ментальном здоровье и теплых отношениях с близкими. Баланс и добрые поступки помогут пройти этот период без потерь.

А ранее сообщалось, что ноябрь проверит Скорпионов на прочность.

Айсулу Омарова
