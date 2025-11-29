Туман и усиление ветра: прогноз погоды на 30 ноября

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 30 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, антициклон сохранит свое влияние на большую часть территории РК – ожидается погода без осадков.

Только на западе, севере и востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются низовая метель, гололед.

По республике также прогнозируют туман и усиление ветра.

Согласно данным синоптиков, в течение семи дней в Алматы ожидается похолодание. Временами прогнозируются осадки.





