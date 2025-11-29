#АЭС в Казахстане
События

Туман и усиление ветра: прогноз погоды на 30 ноября

туман, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 15:22 Фото: freepik (сгенерировано нейросетью)
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 30 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, антициклон сохранит свое влияние на большую часть территории РК – ожидается погода без осадков.

Только на западе, севере и востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются низовая метель, гололед.

По республике также прогнозируют туман и усиление ветра.

Согласно данным синоптиков, в течение семи дней в Алматы ожидается похолодание. Временами прогнозируются осадки.


Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
