Врач назвал пять вакцин, продлевающих жизнь пожилым людям

Как рассказал заместитель президента РАН, научный руководитель ИМД РНИМУ имени Пирогова (Россия) Александр Румянцев, вакцинация от пяти заболеваний способна продлить жизнь пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

В интервью РИА Новости он обозначил, что в силу возраста пенсионеры подвержены опасности определенных инфекций.

"Есть абсолютно точно заболевания, от которых необходима вакцина: это грипп, вакцинация должна быть ежегодной, потому что старшее поколение от гриппа погибает. Это пневмококк. Это гемофилюс-инфлюэнца или гемофильная палочка. Это ветрянка, вакцина против ветрянки. А пятая – вакцина против папиллома-вируса. Это вирус, вызывающий у женщин опухолевые заболевания, а мужчины – носители. Эти четыре прививки делаются на вакцинный период, не ежегодно", – сказал Румянцев.

По его словам, вакцинацию необходимо начинать в 60-65-летнем возрасте.

Академик добавил, что инфекции становятся причиной серьезных заболеваний с осложнениями у людей преклонного возраста, часто приводящие к летальному исходу.

