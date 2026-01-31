#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Советы

Врач назвал пять вакцин, продлевающих жизнь пожилым людям

Шприц, лекарства, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 04:30 Фото: pixabay
Как рассказал заместитель президента РАН, научный руководитель ИМД РНИМУ имени Пирогова (Россия) Александр Румянцев, вакцинация от пяти заболеваний способна продлить жизнь пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

В интервью РИА Новости он обозначил, что в силу возраста пенсионеры подвержены опасности определенных инфекций.

"Есть абсолютно точно заболевания, от которых необходима вакцина: это грипп, вакцинация должна быть ежегодной, потому что старшее поколение от гриппа погибает. Это пневмококк. Это гемофилюс-инфлюэнца или гемофильная палочка. Это ветрянка, вакцина против ветрянки. А пятая – вакцина против папиллома-вируса. Это вирус, вызывающий у женщин опухолевые заболевания, а мужчины – носители. Эти четыре прививки делаются на вакцинный период, не ежегодно", – сказал Румянцев.

По его словам, вакцинацию необходимо начинать в 60-65-летнем возрасте.

Академик добавил, что инфекции становятся причиной серьезных заболеваний с осложнениями у людей преклонного возраста, часто приводящие к летальному исходу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач-инфекционист объяснил, чем на самом деле опасна вода.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
О положительном влиянии смеха на здоровье рассказала врач
21:43, 01 апреля 2024
О положительном влиянии смеха на здоровье рассказала врач
Неожиданную опасность похудения для пожилых людей назвали ученые
11:52, 22 июня 2025
Неожиданную опасность похудения для пожилых людей назвали ученые
Какие продукты стоит добавить в рацион пожилым людям
17:56, 01 октября 2023
Какие продукты стоит добавить в рацион пожилым людям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина оценила влияние тренера Стефано Вукова на свой титул чемпионки AO-2026
05:49, Сегодня
Елена Рыбакина оценила влияние тренера Стефано Вукова на свой титул чемпионки AO-2026
"Серикспор" с казахстанцем в составе потерпел разгромное поражение в европейском чемпионате
05:18, Сегодня
"Серикспор" с казахстанцем в составе потерпел разгромное поражение в европейском чемпионате
Экс-первая ракетка мира осталась в восторге от игры Рыбакиной и Соболенко в финале AO-2026
04:45, 01 февраля 2026
Экс-первая ракетка мира осталась в восторге от игры Рыбакиной и Соболенко в финале AO-2026
Ислам Чесноков вновь не попал в заявку "Хартса" на матч чемпионата Шотландии
04:17, 01 февраля 2026
Ислам Чесноков вновь не попал в заявку "Хартса" на матч чемпионата Шотландии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: