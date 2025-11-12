Тренд от стилиста: чем можно заменить шапку в холодное время года
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов дал совет модницам, чем заменить зимой шапку, сообщает Zakon.kz.
В Telegram он призвал обратить внимание на стиль американской актрисы Зои Кравиц и использовать в качестве альтернативы указанным зимним головным уборам косынки.
"Косынку можно круто стилизовать, надев поверх кепки, или украсить заколками для волос", – отметил специалист.
При этом он проиллюстрировал публикацию снимками девушек в указанных предметах гардероба в сочетании с различными пальто и пуховиками.
Ранее стилист дал совет тем, кто ищет идеальные сапоги на осень 2025 года.
