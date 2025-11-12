#АЭС в Казахстане
Архив новостей
Советы

Тренд от стилиста: чем можно заменить шапку в холодное время года

Александр Рогов дал модный совет, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 21:14 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов дал совет модницам, чем заменить зимой шапку, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он призвал обратить внимание на стиль американской актрисы Зои Кравиц и использовать в качестве альтернативы указанным зимним головным уборам косынки.


"Косынку можно круто стилизовать, надев поверх кепки, или украсить заколками для волос", – отметил специалист.

При этом он проиллюстрировал публикацию снимками девушек в указанных предметах гардероба в сочетании с различными пальто и пуховиками.

Ранее стилист дал совет тем, кто ищет идеальные сапоги на осень 2025 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
