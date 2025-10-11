#АЭС в Казахстане
Советы

Эстетика "неряшливых девчонок": стилист назвал тренд, приходящий на замену clean girl

Александр Рогов назвал тренд, который заменит clean girl, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 22:47 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал тренд, который заменит clean girl, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Кажется, эра clean girl сдает позиции и на авансцену выходят messy girl. Эстетика "неряшливых девчонок", отражающая свободу и несовершенство, подойдет всем, кто устал от правильных и идеальных луков. Messy girl – это смесь гранжа, винтажа, кожи, кружева, меха, "несвежих" волос и растушеванных теней на веках", – написал Рогов.

Clean girl – это тренд, который относится к стилю жизни и эстетике, основанной на минимализме, естественности и ухоженности. Он подразумевает стремление к простоте и естественной красоте через уход за собой, минималистичную одежду, натуральный макияж и гармонию во всех сферах жизни.

Ранее модные принты осеннего сезона назвал известный стилист.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
