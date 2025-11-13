#АЭС в Казахстане
Советы

13 ноября звезды не на вашей стороне: советы от Василисы Володиной

астролог Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 10:05 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, что приготовили звезды на 13 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, сегодня важные дела лучше перенести на вторую половину дня.

"А почему? До 14:00 по московскому времени (до 16:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) Луна находится не в ладах с Меркурием: чувства спорят с разумом, значит, становится сложнее добиться взаимопонимания. Самое время общаться с начальством иначе: вместо "железных" аргументов попытаться склонить на свою сторону за счет правильных эмоций. Какие станут правильными – решите перед тем, как войти в кабинет. Точно так же поступаем и в общении с мужем, детьми. Поверьте, сын лучше поймет, почему важно не отключать телефон, если вы проймете его эмоциональным примером", – написала Володина в своем Telegram-канале в четверг.

Также Василиса поделилась, что:

  • С 14:00 до 15:00 (с 16:00 до 17:00) – самый конфликтный час, пока на Луну агрессивно "давит" Марс. Старайтесь не раздражаться попусту – взамен лучше прогуляться пешком или сходить в зал.
  • С 15:00 до 19:00 (с 17:00 до 21:00) – легко обсуждаем и решаем любые вопросы с женщинами всех возрастов. В этом промежутке женские планеты Луна и Венера – лучшие подружки.
"А с 19:00 (с 21:00) – активно подпитываем самооценку: хвастаемся профессиональными результатами, демонстрируем кулинарные таланты, танцуем или поем в караоке, получаем комплименты за элегантный вид", – заключила астролог.

Ранее астрологи составили прогноз на 13 ноября 2025 года для всех знаков зодиака. Подробнее о нем – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
