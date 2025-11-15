Украшения и меню: готовимся к встрече года Огненной Лошади
Дом
По словам астролога, лучшим местом для установки новогодней елки в этот раз станет восточная или юго-восточная часть квартиры: первая зона отвечает за семейные отношения, вторая – за финансовое благополучие.
Важно, чтобы украшения были выдержаны в теплых тонах. Отлично подойдут красный, оранжевый и золотой, как бы символизирующие огненную энергетику наступающего года.
Фото: pixabay
Желательно привнести данные оттенки в интерьер всего дома или хотя бы комнаты, где состоится празднование. А вот от холодного синего и черного лучше держаться подальше: они буквально вступают в конфликт с Огненной Лошадью, предупреждают "Новости Свердловской области".
Стол
Идеальное угощение для встречи 2026 года – утка с апельсинами или говядина с имбирем. Или любое другое блюдо с яркими овощами, фруктами, специями. Теплые салаты с сухофруктами и орехами тоже придутся ко двору. Удачу принесет домашняя выпечка в форме подковы.
Фото: pixabay
Что касается напитков, лошадка, оказывается, предпочитает глинтвейн, гранатовый сок и пряный чай.
А ранее мы писали, представителям каких трех знаков зодиака весь 2026 год будет сопутствовать невероятная удача.