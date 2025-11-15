#АЭС в Казахстане
Советы

Украшения и меню: готовимся к встрече года Огненной Лошади

Новый год, украшения, еда, астролог, советы , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 11:59 Фото: pixabay
Как известно, грядущий 2026-й пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади. Астролог рассказала, как уважить гордое животное и заполучить удачу на 12 месяцев вперед, сообщает Zakon.kz.

Дом

По словам астролога, лучшим местом для установки новогодней елки в этот раз станет восточная или юго-восточная часть квартиры: первая зона отвечает за семейные отношения, вторая – за финансовое благополучие.

Важно, чтобы украшения были выдержаны в теплых тонах. Отлично подойдут красный, оранжевый и золотой, как бы символизирующие огненную энергетику наступающего года.

Фото: pixabay

Желательно привнести данные оттенки в интерьер всего дома или хотя бы комнаты, где состоится празднование. А вот от холодного синего и черного лучше держаться подальше: они буквально вступают в конфликт с Огненной Лошадью, предупреждают "Новости Свердловской области".

Стол

Идеальное угощение для встречи 2026 года – утка с апельсинами или говядина с имбирем. Или любое другое блюдо с яркими овощами, фруктами, специями. Теплые салаты с сухофруктами и орехами тоже придутся ко двору. Удачу принесет домашняя выпечка в форме подковы.

Фото: pixabay

Что касается напитков, лошадка, оказывается, предпочитает глинтвейн, гранатовый сок и пряный чай.

А ранее мы писали, представителям каких трех знаков зодиака весь 2026 год будет сопутствовать невероятная удача.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
