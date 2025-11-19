#АЭС в Казахстане
Львы, Овны и другие: кого еще "зацелует" Красная Огненная Лошадь

лошадь, животное, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 16:40 Фото: pixabay
Астрологи, составляя гороскоп на 2026 год, отмечают, что год Красной Огненной Лошади обещает небывалые встряски и великие награды. Так, по их прогнозу, фаворитами станут Львы, Овны, Стрельцы, Близнецы и Водолеи, сообщает Zakon.kz.

К примеру, для Львов этот год может стать триумфальным. У представителей огненной стихии ожидается рост популярности, успех в творчестве, признание на публике и бурный роман.

Овны, как никто другой, почувствуют зов 2026 года. Их ждет год, наполненный возможностями: карьерные скачки, новые проекты, и что особенно важно – признание там, где его давно ждали.

Для Стрельцов год откроет двери, которые долго оставались запертыми. Особенно это касается международных проектов, образования и судьбоносных переездов. Возможно, неожиданное знакомство в другой стране изменит не только личную жизнь, но и карьерную траекторию.

Близнецы также окажутся в числе любимчиков. В 2026 году интеллектуальный потенциал Близнецов засияет новыми гранями. Возможен успех в медиа, образовании, маркетинге и публичных выступлениях.

А вот Водолеи получат шанс совершить то, о чем давно мечтали, но не решались. Прорывы в технологиях, науке и творческих профессиях, как сказано в публикации издания "Стерлеград", обеспечат Водолеям настоящую волну успеха. Особенно благоприятным год окажется для тех, кто работает в команде и не боится нестандартных решений.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 16:40
Сюрпризы, любовь и деньги: Раки станут счастливчиками в ноябре

Ранее мы рассказывали, что эмоциональные Скорпионы ощущают все очень интенсивно – от радости до печали. Ноябрь – последний осенний месяц – станет для них настоящим и непростым испытанием.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
