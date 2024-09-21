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5 триггеров, которые помогают усвоить и сохранить новые привычки

Как закрепить привычки, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 04:17 Фото: Zakon.kz
По мнению психологов, процесс формирования привычки можно разделить на четыре простых шага: стимул, желание, реакция и вознаграждение. Вместе они образуют то, что называют петлей привычки, сообщает Zakon.kz.

Существуют пять основных способов "запустить" новую привычку. Когда вы разберетесь в них, сможете выбрать наиболее подходящий для привычки, которую хотите внедрить в свою жизнь.

1. Время

Это, наверное, самый распространенный стимул новых привычек. Например, утренние ритуалы. Пробуждение становится триггером для целого каскада регулярных действий: пойти в ванную, принять душ, почистить зубы, одеться, приготовить чашку кофе и так далее.

2. Место

Если вы когданибудь заходили на кухню, видели тарелку с печеньем и ели его только потому, что оно попалось вам на глаза, то понимаете, как сильно место действия влияет на наше поведение.

3. Предшествующее событие

Многие привычки являются реакцией на события, которые происходят в нашей жизни. Звонит телефон – и мы сразу берем его в руки, чтобы прочитать сообщение. На экране компьютера появляется уведомление –и мы тут же нажимаем на него, чтобы узнать последние новости. Как только вы научитесь собирать стопки привычек, то поймете, как связывать естественные события с новыми действиями.

4. Эмоциональное состояние

Оно является главным триггером плохих привычек. Например, вы "по умолчанию" начинаете есть, когда вам грустно, или погружаетесь в мир онлайншопинга, когда вам скучно.

5. Другие люди

Люди, которыми мы себя окружаем, влияют на наше поведение и привычки. Что может удивить, так это степень их влияния, которое гораздо сильнее, чем кажется. Одно исследование показало, что если ваш друг страдает от ожирения, то ваш риск набрать лишний вес увеличивается на 57%. Даже если друг живет за тысячи километров.

Психологи поясняют, с каким бы триггером вы ни решили работать, необходимо понять одну важную вещь: чтобы стимул работал, он должен быть точным и легким в исполнении.

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