Назван лидер по риску диабета среди популярных напитков
Фото: freepik
Энергетические напитки являются одним из факторов риска, способствующих развитию диабета, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru.
По словам эксперта, безопасной дозировки энергетиков не существует. Это дешевый стимулятор работы организма и нервной системы, который дает кратковременный эффект – небольшое ускорение возможностей. Но в долгосрочной перспективе возникает ряд побочных эффектов, способных серьезно навредить здоровью.
Диетолог обратил внимание на высокое содержание сахара в этих напитках.
"Сахар резко повышает работоспособность, стимулирует умственную деятельность, дает быстрый источник энергии. Но большие порции сахара вызывают выбросы инсулина, так называемые углеводные качели: сначала уровень глюкозы в крови растет, потом падает", – объяснил специалист.
Длительное употребление энергетиков может привести к нарушению углеводного обмена и даже к развитию диабета.
Ранее мы сообщали, какие сигналы говорят о скором расставании.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript