Винтажные игрушки, еловые ветки и мандарины на столе: каким будет новогодний стиль в 2026 году

Новогоднее оформление в 2026 году заметно изменилось. Дизайнеры делают ставку на глубокие оттенки и украшения с историей. В тренде – винтаж, натуральные материалы и смелые световые решения. Zakon.kz поговорил со специалистами, чтобы узнать, как создать в доме атмосферу праздника.

Новый год – новый цвет

В Казахстане Новый год по-особенному любим, его ждут, и к этому празднику люди всегда стараются наполнить свой дом теплом, уютными мелочами и праздничным декором. Однако, если стремиться украсить каждый сантиметр своего жилого пространства, не учитывая советов специалистов, велика вероятность переборщить – и тогда вместо изящного новогоднего декора дом наполнится хаотичным нагромождением мелочей.

Дизайнеры отмечают, что в последнее время новогоднее оформление все активнее отходит от привычных стереотипов прошлых лет. Стандартный образ праздника с обилием красного цвета, блестящей мишурой и перегруженными композициями постепенно сменяется более тонким и изящным подходом. Особое место в новогоднем интерьере сейчас занимают насыщенные и сочные цвета, которые стали популярны благодаря их способности создавать ощущение уюта.

Дизайнер Фариз Мамедов считает, что в условиях холодной зимы и короткого светового дня такие глубокие тона буквально "собирают" пространство и делают его более теплым, не перегружая при этом интерьер.

"В праздничном декоре сегодня многое решает цвет. Все предпочитают уходить от нейтральных и бежевых оттенков и кричащего красного, которые долго считались универсальными для новогодних праздников. Сегодня все чаще люди предпочитают более смелые и выразительные цвета. Но главное – чувство меры. Новогодний интерьер не должен быть перегружен разноцветными гирляндами и блестящими деталями, иначе атмосфера праздника просто потеряется", – объясняет дизайнер Фариз Мамедов.

Фото: freepik

При украшении помещения специалисты рекомендуют выбирать сложные, многогранные оттенки, такие как бирюзовый, изумрудный, гранатовый, винный, терракотовый и глубокий бордо. Эти цвета позволяют создавать в пространстве более зрелое, благородное настроение и легко комбинируются между собой.

Елка в стиле 2026

В этом праздничном сезоне елка все также остается центральным символом Нового года, но подход к ее украшению заметно изменился. Чтобы дерево выглядело красиво и аккуратно, эксперты рекомендуют придерживаться четкой последовательности ее украшения.

Сначала развешивается гирлянда. Ее лучше распределять по спирали – это создает гармоничный рисунок света. После этого на ветви крепятся крупные игрушки и в конце – мелкие элементы, которые заполняют пространство и создают полноценный образ.

Одним из главных направлений сезона становится винтаж. В моду возвращаются бумажные цепочки, стеклянные шары, фигурки Деда Мороза и Снегурочки из 60-90-х годов. Интерес к винтажу связан с желанием создать атмосферу тепла и ностальгии – в условиях быстрых перемен людям особенно важны вещи, вызывающие эмоциональный отклик. Дизайнер Снежанна Толкачева подчеркивает, что старые игрушки родом из детства способны оживить интерьер и добавить ему душевности.

"Не стоит игнорировать украшения из прошлого – они прекрасно вписываются в современные стилистики. Елка должна быть эмоциональной. Бумажные фигурки, ленты, бублики, баранки, конфеты – все то, что было популярно в советских семьях, снова актуально. Также снова актуальны старые игрушки, они создадут настоящее новогоднее настроение. А украшения, сделанные своими руками, только укрепляют атмосферу праздника", – отмечает дизайнер Снежанна Толкачева.

Фото: freepik

Праздничный стол

Сервировка праздничного стола – отдельная тема, и здесь тоже заметна тенденция к простоте. Дизайнеры советуют отказаться от чрезмерного количества предметов, которые мешают гостям и создают напряжение.

"Стол прекрасно украсят еловые ветки, мандарины, восковые фигурки и небольшая гирлянда для мягкой подсветки. Сочетание естественных материалов, минимализма и небольшой подсветки позволяет сделать стол праздничным, но при этом удобным для общения и трапезы. Главное – сохранить функциональность. Если вам некомфортно что-то передвинуть или вы боитесь уронить декор, значит, он подобран неправильно", – говорит Фариз Мамедов.

Фото: freepik

Эксперты сходятся во мнении, что нынешние тренды не навязывают строгих правил. Наоборот, они открывают пространство для творчества и самовыражения. Новогодний интерьер становится не декорацией, а продолжением личности хозяина.

Глубокие цвета, аккуратный свет, натуральные материалы, винтажные игрушки и элементы ручной работы помогают создать атмосферу, в которой приятно проводить зиму и встречать праздник. Главное – не пытаться копировать чужие идеи, а искать собственные решения.