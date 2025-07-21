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Право

Штраф на миллионы, арест и лишение свободы до 5 лет: важное изменение в законодательстве по вейпам

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, курильщик, курильщики, электронные сигареты, электронная сигарета, вейп, вейпы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 09:33 Фото: unsplash
В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области 21 июля 2025 года информируют граждан и предпринимателей о важном изменении в законодательстве – о запрете на ввоз, производство и продажу вейпов, сообщает Zakon.kz.

19 апреля 2024 года глава государства подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", который вступил в силу 20 июня того же года.

Данный закон, как отметили в областном ДГД, вносит существенные поправки в Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".

"В частности, ст. 110 теперь прямо запрещает ввоз, производство, продажу и распространение:

  • некурительных табачных изделий;
  • электронных систем потребления (вейпов);
  • ароматизаторов и жидкостей для вейпов", – перечислили в департаменте.

Кроме того, запрет распространяется на курительные табачные изделия, изделия с нагреваемым табаком, табак для кальяна, кальянные смеси и системы для нагрева табака, превышающие предельно допустимые уровни содержания никотина и смолистых веществ, а также те, в отношении которых не установлены санитарно-эпидемиологические требования.

Ужесточение уголовной ответственности

Наряду с этими изменениями, как подчеркнули в ДГД по Мангистау, в Уголовный кодекс РК введена новая статья – ст. 301-1, устанавливающая ответственность за нарушение данного запрета.

Последствия за продажу и распространение

Уточняется, что за продажу и распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них предусмотрено наказание:

  • штраф в размере до 200 МРП (786 400 тенге);
  • либо исправительные работы в том же размере;
  • либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов;
  • либо арест на срок до 50 суток.

Более строгие меры за ввоз и производство

Также сообщается, что для тех, кто попытается ввезти или произвести на территории РК запрещенные изделия, предусмотрено значительно более суровое наказание:

  • штраф в размере до 2000 МРП (7 864 000 тенге);
  • либо лишение свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества.

Усиление ответственности при повторных нарушениях или в группе лиц

Как пояснили в ДГД региона, если вышеуказанные деяния совершены группой лиц или неоднократно, наказание может достигать пяти лет лишения свободы.

"Департамент государственных доходов по Мангистауской области призывает граждан и субъектов предпринимательства строго соблюдать новые требования законодательства во избежание юридической ответственности", – заключили в пресс-службе департамента.

18 июля 2025 года стало известно, что забитые вейпами грузовики остановили на въезде из России в Казахстан. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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