Штраф на миллионы, арест и лишение свободы до 5 лет: важное изменение в законодательстве по вейпам
19 апреля 2024 года глава государства подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", который вступил в силу 20 июня того же года.
Данный закон, как отметили в областном ДГД, вносит существенные поправки в Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".
"В частности, ст. 110 теперь прямо запрещает ввоз, производство, продажу и распространение:
- некурительных табачных изделий;
- электронных систем потребления (вейпов);
- ароматизаторов и жидкостей для вейпов", – перечислили в департаменте.
Кроме того, запрет распространяется на курительные табачные изделия, изделия с нагреваемым табаком, табак для кальяна, кальянные смеси и системы для нагрева табака, превышающие предельно допустимые уровни содержания никотина и смолистых веществ, а также те, в отношении которых не установлены санитарно-эпидемиологические требования.
Ужесточение уголовной ответственности
Наряду с этими изменениями, как подчеркнули в ДГД по Мангистау, в Уголовный кодекс РК введена новая статья – ст. 301-1, устанавливающая ответственность за нарушение данного запрета.
Последствия за продажу и распространение
Уточняется, что за продажу и распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них предусмотрено наказание:
- штраф в размере до 200 МРП (786 400 тенге);
- либо исправительные работы в том же размере;
- либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов;
- либо арест на срок до 50 суток.
Более строгие меры за ввоз и производство
Также сообщается, что для тех, кто попытается ввезти или произвести на территории РК запрещенные изделия, предусмотрено значительно более суровое наказание:
- штраф в размере до 2000 МРП (7 864 000 тенге);
- либо лишение свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества.
Усиление ответственности при повторных нарушениях или в группе лиц
Как пояснили в ДГД региона, если вышеуказанные деяния совершены группой лиц или неоднократно, наказание может достигать пяти лет лишения свободы.
"Департамент государственных доходов по Мангистауской области призывает граждан и субъектов предпринимательства строго соблюдать новые требования законодательства во избежание юридической ответственности", – заключили в пресс-службе департамента.
18 июля 2025 года стало известно, что забитые вейпами грузовики остановили на въезде из России в Казахстан. Подробнее об этом можете прочитать здесь.