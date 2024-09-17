Почему волосы сильнее выпадают осенью

Осенью у специалистов по лечению волос значительно возрастает число пациентов. Врач-трихолог Христина Осепян объяснила, почему волосы начинают более интенсивно выпадать именно в этот период, сообщает Zakon.kz.

Одной из причин, по словам специалиста, является то, что с сокращением светового дня снижается выработка витамина Д. Также осенью возможно изменение гормонального фона.

"Вместе с этим меняется температура окружающей среды, включается отопление, что также может стать причиной более интенсивного выпадения волос". Христина Осепян

В продолжении, как отмечено в публикации "Газета.ru", в осенне-зимний период замедляется метаболизм, у многих ослабевает иммунитет, а активность вирусов возрастает.



Все это в совокупности может приводить к более интенсивному выпадению волос.

Общие рекомендации:

прием витамина Д и омега-3 жирных кислот – полезно для роста и укрепления волос;

прием железа – позволяет избежать выпадения, связанного с анемией;

сезонное прохождение специальных процедур, способствующих укреплению волос и профилактике их выпадения.

Важно полноценно питать волосы, обеспечивать им хороший доступ кислорода, полезных веществ, защищать кожу от неблагоприятных внешних факторов.

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