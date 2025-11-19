Гороскоп на 19 ноября: не переходите дорогу в неположенном месте

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на 19 ноября, сообщает Zakon.kz

Овен

Ваше поведение сегодня должно соответствовать народной мудрости "сделал дело – гуляй смело". Оставив что-то недоделанным, вы рискуете столкнуться с необходимостью перелопачивать все заново на следующий день.

Телец

Самое худшее, что вы сегодня можете сделать – это предпринять какие-либо действия через чью-то голову. Толку от них не будет, а на вас обидятся.

Близнецы

Постарайтесь сегодня держаться подальше от больших скоплений людей. Особенно нежелательным является пребывание среди спортивных болельщиков. Велика вероятность несчастного случая.

Рак

Сегодня вам, возможно, придется исправлять ошибку, которую допустил кто-то другой. Неприятное занятие, но отказываться от него нельзя, иначе это станет вашей ошибкой.

Лев

Сегодня вы способны здорово надурить. Вами движут слепые эмоции. Лучше всего этот день провести в компании людей, которые могут о вас позаботиться.

Дева

Привычка – страшная сила. Сегодня вам, возможно, придется выбирать между перспективой остаться целым и невредимым и врожденной вежливостью. Лучше выбрать первое.

Весы

Будьте сегодня добрым и отзывчивым. Обращайте побольше внимания на то, что творится вокруг вас. Не переходите дорогу в неположенном месте.

Скорпион

Сегодня вы, возможно, окажетесь на пороге совершения большой ошибки. Постарайтесь заметить это прежде, чем вы его переступите.

Стрелец

Сегодняшние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть. Успевайте прямо сейчас, зачем же откладывать?

Козерог

Постарайтесь быть попроще сегодня, тогда, возможно, вас поймут. Вы нынче будете мыслить столь сложными категориями.

Водолей

Сегодня вам трудно будет усидеть на месте. Переизбыток идей заставит вас метаться, бросаться на людей в попытке что-то им объяснить.

Рыбы

Сегодня вы будете на подъеме. Постарайтесь не очень разбрасываться, хватаясь за всякую мелочь. Упорядочьте свои усилия и бросьте их на борьбу с чем-то определенным.

