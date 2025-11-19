#АЭС в Казахстане
#Интересное
Наука и технологии

"Свинья в одеяле" и "сосиска в тесте" появятся в небе 20 ноября

Новые созвездия появятся 20 ноября, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 07:35 Фото: pixabay
20 ноября в небе можно будет разглядеть шесть новых созвездий, сообщает Zakon.kz.

Ведущий астроном из Великобритании Марк Томпсон нашел шесть совершенно новых созвездий на небе и назвал их весьма любопытно, передает Daily Mail. Например:

  • the Sausage Roll (Сосиска в тесте);
  • the Chicken Nugget (Куриный наггетс);
  • the Prawn Ring (Кольцо из креветок);
  • the Pig in Blanket (Свинья в одеяле – одно из праздничных блюд в Британии);
  • the Cheese on a Stick (Сыр на палке);
  • the Mini Pizza (Мини-пицца).

Фото: dailymail.co.uk

По его словам, новые созвездия можно постараться увидеть в преддверии новолуния.

"Под мягким светом Луны звезды будут ослепительными. Это идеальное время, чтобы увидеть эти вкусные новые блюда на небесах", – говорит Томпсон.

Также на этой неделе у жителей Земли будет возможность увидеть межзвездную комету 3I/ATLAS своими глазами.

Фото Алия Абди
Алия Абди
