"Свинья в одеяле" и "сосиска в тесте" появятся в небе 20 ноября
Фото: pixabay
20 ноября в небе можно будет разглядеть шесть новых созвездий, сообщает Zakon.kz.
Ведущий астроном из Великобритании Марк Томпсон нашел шесть совершенно новых созвездий на небе и назвал их весьма любопытно, передает Daily Mail. Например:
- the Sausage Roll (Сосиска в тесте);
- the Chicken Nugget (Куриный наггетс);
- the Prawn Ring (Кольцо из креветок);
- the Pig in Blanket (Свинья в одеяле – одно из праздничных блюд в Британии);
- the Cheese on a Stick (Сыр на палке);
- the Mini Pizza (Мини-пицца).
Фото: dailymail.co.uk
По его словам, новые созвездия можно постараться увидеть в преддверии новолуния.
"Под мягким светом Луны звезды будут ослепительными. Это идеальное время, чтобы увидеть эти вкусные новые блюда на небесах", – говорит Томпсон.
Также на этой неделе у жителей Земли будет возможность увидеть межзвездную комету 3I/ATLAS своими глазами.
