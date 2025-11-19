#АЭС в Казахстане
Советы

Устали с самого утра: 7 признаков, что силы на исходе

женщина за столом, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 17:45 Фото: pixabay
Наверняка многие сталкивались с чувством истощения и усталости уже с самого утра. Клинический психолог Анна Сухова отмечает, что это не проблема силы воли, а сигнал организма, сообщает Zakon.kz.

Специалист обозначила главные признаки и дала простые, но важные рекомендации:

  • Цинизм – вы критикуете все вокруг. Совет: фиксируйте хотя бы один рабочий тезис или скрытую возможность в общении.
  • Эмоциональный альтруизм – чрезмерная вежливость и терпение вместо настоящих эмоций. Совет: давайте себе право на честное "сейчас не хочу это обсуждать".
  • Сложности в принятии решений – даже мелочи отнимают много энергии. Совет: все второстепенные решения принимать в течение 30 секунд.
  • Навязчивый мысленный шум – поток мыслей, который не дает покоя. Совет: вечером записывайте все, что приходит в голову, 15 минут.
  • Потеря вкуса к победам – успехи не приносят радости. Совет: закрепляйте победы тактильно – прогулка, чай, маленький ритуал.
  • Синдром отложенной жизни – откладываете радость на потом. Совет: выделяйте хотя бы час на удовольствие здесь и сейчас.
  • Невозможность остаться наедине с собой – тишина невыносима. Совет: начните с 5 минут осознанной тишины без гаджетов.

Главное, как отмечает Сухова в разговоре с изданием "АиФ", не просто "подзаряжаться", а грамотно управлять ресурсами и распределять энергию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 17:45
Работа и стресс: как не довести себя до выгорания

Также мы приводили слова психолога о том, как распознать скорый разрыв отношений.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
