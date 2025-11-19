Устали с самого утра: 7 признаков, что силы на исходе

Наверняка многие сталкивались с чувством истощения и усталости уже с самого утра. Клинический психолог Анна Сухова отмечает, что это не проблема силы воли, а сигнал организма, сообщает Zakon.kz.

Специалист обозначила главные признаки и дала простые, но важные рекомендации:

Цинизм – вы критикуете все вокруг. Совет: фиксируйте хотя бы один рабочий тезис или скрытую возможность в общении.

Эмоциональный альтруизм – чрезмерная вежливость и терпение вместо настоящих эмоций. Совет: давайте себе право на честное "сейчас не хочу это обсуждать".

Сложности в принятии решений – даже мелочи отнимают много энергии. Совет: все второстепенные решения принимать в течение 30 секунд.

Навязчивый мысленный шум – поток мыслей, который не дает покоя. Совет: вечером записывайте все, что приходит в голову, 15 минут.

Потеря вкуса к победам – успехи не приносят радости. Совет: закрепляйте победы тактильно – прогулка, чай, маленький ритуал.

Синдром отложенной жизни – откладываете радость на потом. Совет: выделяйте хотя бы час на удовольствие здесь и сейчас.

Невозможность остаться наедине с собой – тишина невыносима. Совет: начните с 5 минут осознанной тишины без гаджетов.

Главное, как отмечает Сухова в разговоре с изданием "АиФ", не просто "подзаряжаться", а грамотно управлять ресурсами и распределять энергию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

