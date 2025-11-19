#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи назвали знаки, которых ждут деньги и успех уже после 20 ноября

гороскоп, астрология, прогноз , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 00:35 Фото: pixabay
После 20 ноября в восточной астрологии начинается период обновленной энергетики Ци. Астрологи считают, что этот момент откроет возможности для роста, трансформации и укрепления жизненных позиций, сообщает Zakon.kz.

Змея, Петух и Бык окажутся в наиболее выигрышном положении. Им прогнозируют карьерные достижения, выгодные предложения и гармонию в личной сфере. Удача будет на стороне тех, кто готов рискнуть и начать новое дело или сменить направление в жизни, пишет Говорит Уфа.

Тигры и Козы вступят в фазу внутренних перемен: им предстоит пересмотреть прошлое и сформировать новый вектор развития. Этот период принесет инсайты и полезные встречи.

Крыса, Обезьяна и Дракон почувствуют усиление Ян-энергии. Предстоит рост амбиций, улучшение финансовой ситуации и расширение деловых контактов. Им важно действовать смело и доверять интуиции.

Кабан, Лошадь и Кролик получат поддержку в виде стабильности и укрепления позиций. Спокойный, но устойчивый прогресс станет ключом к будущим успехам.

Собаке астрологи обещают неожиданные повороты – как в личной жизни, так и в карьере. Важно не упустить возможности и проявить инициативу.

Ранее астрологи, составляя гороскоп на 2026 год, отметили, что год Красной Огненной Лошади обещает небывалые встряски и великие награды.

Айсулу Омарова
