Названы самые жадные мужчины по знаку зодиака

Деньги – вопрос чувствительный, особенно в отношениях. Одни мужчины легко тратятся на подарки и общие удовольствия, другие – десять раз подумают, прежде чем оплатить кофе, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Леди Mail, подарки и походы в интересные места – элемент в отношениях не обязательный, но приятный. И с представителями этих знаков здесь могут возникнуть проблемы.

Козерог

Мужчина-Козерог никогда не скажет, что он жадный. Он – предусмотрительный, расчетливый, рациональный. Он заранее знает, сколько готов потратить и где начинается "лишнее". Романтический ужин? Только по поводу.

Скорпион

Скорпион умеет распоряжаться деньгами так, что о его скупости никто не догадается. Но если посмотреть внимательно, он не просто экономит, он все контролирует. Мужчина-Скорпион отдает предпочтение деньгам как инструменту власти и безопасности, а не как средству удовольствия.

Дева

Мужчины-Девы умеют складывать цифры в уме быстрее калькулятора. И пока вы выбираете вино, он мысленно пересчитывает бюджет на неделю. Он не будет экономить на нужном, но все, что попадает в категорию "излишков", может вызвать у него раздражение.

Рак

Рак тоже попал в список. Он тратится, но исключительно на своих. Его внутренняя установка: безопасность семьи важнее всего. А все, что выходит за рамки "дом – дети – накопления", вызывает тревогу. Он будет копить на черный день, даже если сегодня солнечно.

