#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
519.41
600.85
6.41
Советы

Названы самые жадные мужчины по знаку зодиака

Человек, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 08:35 Фото: freepik
Деньги – вопрос чувствительный, особенно в отношениях. Одни мужчины легко тратятся на подарки и общие удовольствия, другие – десять раз подумают, прежде чем оплатить кофе, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Леди Mail, подарки и походы в интересные места – элемент в отношениях не обязательный, но приятный. И с представителями этих знаков здесь могут возникнуть проблемы.

Козерог

Мужчина-Козерог никогда не скажет, что он жадный. Он – предусмотрительный, расчетливый, рациональный. Он заранее знает, сколько готов потратить и где начинается "лишнее". Романтический ужин? Только по поводу.

Скорпион

Скорпион умеет распоряжаться деньгами так, что о его скупости никто не догадается. Но если посмотреть внимательно, он не просто экономит, он все контролирует. Мужчина-Скорпион отдает предпочтение деньгам как инструменту власти и безопасности, а не как средству удовольствия.

Дева

Мужчины-Девы умеют складывать цифры в уме быстрее калькулятора. И пока вы выбираете вино, он мысленно пересчитывает бюджет на неделю. Он не будет экономить на нужном, но все, что попадает в категорию "излишков", может вызвать у него раздражение.

Рак

Рак тоже попал в список. Он тратится, но исключительно на своих. Его внутренняя установка: безопасность семьи важнее всего. А все, что выходит за рамки "дом – дети – накопления", вызывает тревогу. Он будет копить на черный день, даже если сегодня солнечно.

Ранее астрологи рассказали, как пробудить финансовый поток.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Названы пять самых жадных мужчин по знаку зодиака
05:59, 22 августа 2025
Названы пять самых жадных мужчин по знаку зодиака
Стали известны самые жадные мужчины по знаку зодиака
08:53, 12 августа 2024
Стали известны самые жадные мужчины по знаку зодиака
Астрологи назвали самых щедрых мужчин по знаку зодиака
06:20, 02 июня 2025
Астрологи назвали самых щедрых мужчин по знаку зодиака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: