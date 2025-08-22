Названы пять самых жадных мужчин по знаку зодиака

Подарки и походы в интересные места – элемент в отношениях не обязательный, но приятный. Однако с представителями некоторых знаков здесь могут возникнуть проблемы, сообщает Zakon.kz.

Как подсказывают астрологи Леди Mail, одни мужчины легко тратятся на подарки и общие удовольствия, другие – десять раз подумают, прежде чем оплатить кофе.

Козерог

Мужчина-Козерог никогда не скажет, что он жадный. Он предусмотрительный, расчетливый, рациональный. Он заранее знает, сколько готов потратить – и где начинается "лишнее". Романтический ужин? Только по поводу. Не потому что не любит, а потому что не видит смысла в спонтанных тратах.

Скорпион

Скорпион умеет распоряжаться деньгами так, что о его скупости никто не догадается. Но если посмотреть внимательно, он не просто экономит, он все контролирует. Мужчина-Скорпион отдает предпочтение деньгам как инструменту власти и безопасности, а не как средству удовольствия.

Дева

Мужчины-Девы умеют складывать цифры в уме быстрее калькулятора. И пока вы выбираете вино, он мысленно пересчитывает бюджет на неделю. Он не будет экономить на нужном, но все, что попадает в категорию "излишков", может вызвать у него раздражение.

Рак

Он тратится, но исключительно на своих. Его внутренняя установка: безопасность семьи важнее всего. А все, что выходит за рамки "дом –дети – накопления", вызывает тревогу. Мужчина-Рак будет копить на черный день, даже если сегодня солнечно. Он не любит тратить на себя, не всегда легко делится и может критиковать за "бесполезные покупки".

Водолей

Парадокс: внешне Водолей кажется расслабленным и легким. Но когда дело доходит до денег, включается контроль. Он не любит "траты ради трат", презирает коммерческую мишуру и считает, что материальное вторично. А потому платить за ужин, цветы или спонтанную поездку он будет только тогда, когда сам этого хочет. Иначе просто уйдет от темы.

