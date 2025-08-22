#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.75
626.43
6.71
Советы

Названы пять самых жадных мужчин по знаку зодиака

Дождь из денег, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 05:59 Фото: pexels
Подарки и походы в интересные места – элемент в отношениях не обязательный, но приятный. Однако с представителями некоторых знаков здесь могут возникнуть проблемы, сообщает Zakon.kz.

Как подсказывают астрологи Леди Mail, одни мужчины легко тратятся на подарки и общие удовольствия, другие – десять раз подумают, прежде чем оплатить кофе.

Козерог

Мужчина-Козерог никогда не скажет, что он жадный. Он предусмотрительный, расчетливый, рациональный. Он заранее знает, сколько готов потратить – и где начинается "лишнее". Романтический ужин? Только по поводу. Не потому что не любит, а потому что не видит смысла в спонтанных тратах.

Скорпион

Скорпион умеет распоряжаться деньгами так, что о его скупости никто не догадается. Но если посмотреть внимательно, он не просто экономит, он все контролирует. Мужчина-Скорпион отдает предпочтение деньгам как инструменту власти и безопасности, а не как средству удовольствия.

Дева

Мужчины-Девы умеют складывать цифры в уме быстрее калькулятора. И пока вы выбираете вино, он мысленно пересчитывает бюджет на неделю. Он не будет экономить на нужном, но все, что попадает в категорию "излишков", может вызвать у него раздражение.

Рак

Он тратится, но исключительно на своих. Его внутренняя установка: безопасность семьи важнее всего. А все, что выходит за рамки "дом –дети – накопления", вызывает тревогу. Мужчина-Рак будет копить на черный день, даже если сегодня солнечно. Он не любит тратить на себя, не всегда легко делится и может критиковать за "бесполезные покупки".

Водолей

Парадокс: внешне Водолей кажется расслабленным и легким. Но когда дело доходит до денег, включается контроль. Он не любит "траты ради трат", презирает коммерческую мишуру и считает, что материальное вторично. А потому платить за ужин, цветы или спонтанную поездку он будет только тогда, когда сам этого хочет. Иначе просто уйдет от темы.

Ранее астрологи назвали самые контролирующие знаки зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Выяснилось, какие пары наиболее счастливы в отношениях
Советы
02:59, 22 августа 2025
Выяснилось, какие пары наиболее счастливы в отношениях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: