Что подарить родителям на Новый год

Новый год – отличный повод порадовать родителей. При выборе подарка подумайте о том, что понравится обоим: их общие увлечения, хобби и мечты помогут подобрать идеальный сюрприз, сообщает Zakon.kz.

Эксперты составили небольшой список подарков, которые можно подарить маме и папе в 2026 году.

Елочные игрушки

Дарить елочные игрушки на Новый год может стать доброй семейной традицией. Обратите внимание на качественные стеклянные или поликерамические изделия. Идея – подарить елочную игрушку в виде символа года по восточному гороскопу. В 2026-м это Лошадь.

Набор специй

Нужно выбирать те специи, которые подойдут для любимых блюд родителей. Например, есть наборы для плова, мяса, маринадов. Специи в стеклянных баночках станут украшением любой кухни. А после того как приправа закончится, в емкость можно засыпать новую.

Электрический штопор

Легко и безопасно открывать бутылки на застольях поможет электрический штопор. Гаджет сам вытащит пробку – нужно только нажать пару кнопок.

Домашняя метеостанция

С домашней метеостанцией не придется искать прогноз погоды через интернет – информация почти всегда будет на виду. Гаджет также полезен дачникам: с его помощью можно отслеживать температуру в теплицах или на всем участке.

Фотокнига

Фотокнига – современная замена альбомам. Стоит лишь выбрать семейные снимки, расположить их на макете (или делегируйте эту задачу дизайнеру) и распечатать в типографии. Такой подарок на Новый год обрадует сентиментальных родителей.

Пледы с рукавами

В пледах с рукавами удобно смотреть телевизор или читать книгу. Нужно обратить внимание на модели с карманом спереди: туда можно положить очки или пульт. Подарок порадует родителей-домоседов, которые часто мерзнут.

Посещение бани

Лучше всего выбирать комплекс, где можно снять отдельное помещение, чтобы мама и папа были вместе, а не в разных залах.

Увлажнитель воздуха

Зимой из-за отопления воздух в квартире и доме становится очень сухим. Поддерживать нужный микроклимат поможет увлажнитель воздуха. Выбор модели во многом зависит от размера помещения и, конечно, бюджета.

Робот-пылесос

Даже если родители далеки от мира технологий, с роботом-пылесосом они точно справятся. Стоит один раз показать, как им пользоваться, и потом устройство станет незаменимым помощником.

Массаж для двоих

Массаж – подарок-впечатление для родителей любого возраста (естественно, при отсутствии противопоказаний). Перед покупкой узнайте, что входит в программу массажа, например, в некоторых салонах также есть сауна и пилинг.

Выходные в санатории

Даже несколько дней в санатории – способ сменить обстановку и поправить здоровье. Если хотите сэкономить, как говорится в публикации РБК Life, лучше бронировать номер после новогодних праздников.

Совместный абонемент в бассейн

Даже не самые спортивные родители наверняка с удовольствием будут ходить в бассейн. Перед покупкой (особенно на длительное время) лучше сходить в комплекс, посмотреть на размеры дорожек, узнать загруженность и оценить, комфортно ли маме и папе будет добираться до места.

