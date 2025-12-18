Что подарить на Новый год, чтобы вас запомнили, а не занесли в черный список

Новый год – это праздник, который дает шанс начать все с чистого листа. И здесь возникает вопрос, что будет в руках близких и друзей под бой курантов? Корреспондент Zakon.kz поговорила с экспертом и собрала подборку подарков, которые если и не удивят, то точно порадуют близких.

Новогодняя суматоха и переполох романтичны и милы только в фильмах. Там люди успевают все: купить подарки, влюбиться, спасти Рождество и испечь идеальное печенье. В реальности же декабрь проходит под стрессом: дедлайны, пробки, очереди, корпоративы и тревожное ожидание премий и 13-й зарплаты, которые по негласному договору с судьбой и совестью сразу уйдут на подарки близким, друзьям и коллегам.

Именно в этот момент у каждого хотя бы раз мелькала крамольная мысль: а может, Гринчу и правда стоило похитить Рождество? Или Эльзе заморозить не только Эренделл, но и остальной мир где-то до марта. Как в этой предпраздничной круговерти не потерять себя и как лучше подходить к покупке подарков, рассказала нам эксперт по продажам, СММ-специалист Мария Матрунина.

"В первую очередь нужно понять, на какую сумму вы рассчитываете, и не стесняться озвучить это консультанту или менеджеру. У нас часто бывают случаи, когда клиент не называет бюджет: мы собираем бокс, а потом он округляет глаза от стоимости. Чаще всего, если нас заранее предупреждают об ограничениях по деньгам, мы стараемся эффектно оформить подарок и грамотно подобрать наполнение. Иногда люди гонятся только за ценой, думая, что чем больше вложишь, тем шикарнее будет результат. Но даже на базовую сумму, например, для "Тайного Санты" от 3000 до 5000 тенге можно собрать милый и нужный подарок. Ведь главное – угодить получателю, и это возможно даже без больших затрат", – говорит эксперт по продажам Мария Матрунина.

И сразу главное правило, которое стоит выжигать гравюрой у себя в сердце или в голове: бытовые подарки вроде набора кастрюль для девушки или набора отверток для мужчины дарятся только по прямому запросу. Если это ваша инициатива, есть вероятность, что именно этими предметами вы будете символически или не очень атакованы в день вручения. В праздник никто не хочет задумываться о быте. Все хотят чуда.

Но что является трендом в этом году? Мы думаем, что ответ вас не удивит, лидер последние годы один:

"Адвенты всегда были хитами, и интерес к ним не падает. Но в последнее время мы заметили, что люди не любят сильно заморачиваться с подарками: плотный график, декабрьский стресс и другие факторы сказываются. Родители выбирают у нас адвенты по мультфильмам. Мы сами создаем боксы на разные тематики и суммы, отправляем клиентам варианты, и они всегда находят что-то для себя", – рассказывает Мария Матрунина.

Новый год – это тот самый редкий момент, когда даже взрослые хоть немного, но начинают верить в чудеса. Потому что а вдруг сбудется? Вдруг все планы, которые пылились в заметках, наконец, найдут время реализоваться.

Мы входим в него как в новую главу жизни. Или честнее, как на новый уровень в игре. Музыка меняется, сложность повышается, старые баги все еще с нами, но… что у тебя в инвентаре? С какими бонусами мы начнем next level. Именно это и решают подарки.

Фото: freepik

Мы сделали топ-10 подарков – от дорогих до символических:

Путевки на море. Начните год с билета в мечту или перезагрузку. Пока все доедают оливье, пакуйте вместе с любимыми купальник и оставляйте зиму.

Парфюм. Он часто является основополагающим для вступления в новый год, как саундтрек к фильму. Один пшик, и весь год пахнет уверенностью, позитивом и боевым настроем.

Гаджет. Новый уровень начинается с апгрейда. Быстрее, умнее, красивее, чтобы жизнь и планы грузились без ошибок.

Фанатские тематические боксы. Маленькая коробка с большим наполнением "я тебя знаю". Когда внутри вместо подарка оказывается любимая вселенная, герой или команда. Это лишний раз даст понять человеку, что вы знаете его чуть лучше, чем остальные.

Пижамы и уютные вещи. Официальная форма для зимнего счастья. В них можно мечтать, строить планы и не отвечать на вопросы до весны.

Книга. Это телепорт. Открыл, и уже не здесь. Идеально для тех, кто хочет начать год с вдохновения, а не с дедлайнов.

Сертификат на впечатления. Подарок, который не пылится. Его вспоминают, обсуждают и потом говорят: "А помнишь, как…".

Настольная игра. Генератор эмоций. Время, когда можно смеяться, спорить, объединяться против одного и потом все равно мириться.

Персональный аксессуар с гравировкой. Маленькая деталь с большим смыслом. Тихое напоминание о том, что этот подарок про вас и для вас.

Но никто не отменял и тех беззаботных и мечтательных людей, которые вспомнят о подарках буквально за 3 часа до боя курантов, но и для них всегда есть выход:

"В последний момент чаще всего покупают подарки, которые уже собраны в бокс и презентабельно выглядят, чтобы их можно было сразу вручить и не запариваться. Это боксы с косметикой, канцелярией, конфетами или алкоголем. В зависимости от того, кому и что вы планируете экстренно докупить", – резюмирует эксперт по продажам Мария Матрунина.

Подарки – это не "что положили под елку", а запас радости, веры и иммунитета к серым будням. А также это сувенир из определенного отрезка времени, подарок и эхо из прошлого, то, что можно передавать из поколения в поколения. Подарок – это подтверждение того, что человек важен для вас. Часто в этом нет меркантильного подтекста, только желание подтвердить человеку то, что он имеет значение в вашей жизни.

Одно дело встречать бой курантов с пустыми руками и немного треснувшими надеждами, и совсем другое – держать в руках заветные духи, о которых мечтали весь год. Или поводок от собаки, которая вот-вот станет частью семьи.

В детстве чудо приносил Дед Мороз иногда в сопровождении феи-крестной. Потом эстафета переходит к нам. И именно мы решаем, с какими эмоциями близкие шагнут в год Красной Огненной Лошади: уверенно, на коне, с горящими глазами или загнанными, как лошади. Так что дарите от души. Дарите веру и ощущение праздника.