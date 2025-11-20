Кошки, идеально подходящие пожилым владельцам

Кошка – идеальный компаньон для пожилого человека: она не требует долгих прогулок, приносит в дом спокойствие и помогает справляться с одиночеством, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, не каждая порода подходит таким владельцам. Важно, чтобы питомец был спокойным, ласковым и не требовал особого ухода. К примеру, пожилому человеку тяжело наклоняться, поднимать тяжелые предметы или убирать за питомцем. Поэтому кошка должна быть спокойной, чистоплотной и не требовать постоянного ухода.

Тем, кто страдает астмой или тяжелыми формами артрита, лучше отказаться от идеи завести животное. Также не стоит брать кошку, если в доме нет возможности регулярно убирать лоток или ухаживать за шерстью.

Британская короткошерстная кошка

Эта кошка идеально подходит людям старшего возраста. Она спокойна и любит размеренный ритм жизни, не требует постоянного внимания, не устраивает беспорядок и с легкостью подстраивается под привычки хозяина. Ее интересуют уют и покой, а не активные игры и смена обстановки. "Британка" не навязывает общение, но всегда будет рядом, когда нужны тепло и ласка.

Русская голубая кошка

Кошка отличается мягким характером и спокойным поведением. Она ненавязчива, но всегда держится рядом с хозяином. Эта порода не любит шум и суету, поэтому прекрасно чувствует себя в спокойной обстановке. К тому же представители этой породы славятся крепким здоровьем и иммунитетом.

Фото: pixabay

Шотландская вислоухая

У этой кошки мягкий и добрый характер, который мгновенно располагает к себе. "Шотландка" легко находит общий язык с пожилыми людьми и обожает проводить время рядом с хозяином. Эти кошки аккуратны и чистоплотны, всегда пользуются лотком и не портят мебель. Шотландская вислоухая не склонна к бурным играм и отлично чувствует настроение человека.

Фото: pixabay

Бирманская кошка

Бирманская кошка отличается редким сочетанием ума, нежности и спокойствия. Она быстро привязывается к человеку, любит спокойно сидеть на коленях или просто находиться рядом с хозяином. Бирманская порода хорошо переносит одиночество и неприхотлива в уходе.

Фото: pixabay

Домашняя кошка (метис)

Обычная домашняя кошка – верный и благодарный друг. Такие животные отличаются сообразительностью и удивительным чувством привязанности к человеку. Они, как говорится в публикации РБК Life, быстро понимают привычки хозяина, не требуют особых условий содержания и прекрасно чувствуют настроение хозяина. Метисы редко болеют, легко адаптируются к любому дому и уходу.

Фото: pixabay

Ранее мы также рассказывали, что наличие кошки в доме положительно влияет на психическое и физическое развитие ребенка и приносит радость всей семье. При выборе питомца важно учитывать характер породы: некоторые кошки требуют больше покоя и независимости, а другие хорошо ладят с детьми.