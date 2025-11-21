Врач рассказала, что обязательно нужно делать мужчинам старше 60 лет

Мужчинам после 60 лет стоит уделять больше внимания здоровью и образу жизни, подчеркнула гериатр Джулия Годой, сообщает Zakon.kz.

В комментарии изданию Saude em dia она выделила четыре простых, но важных рекомендации.

Прежде всего, по словам специалистки, необходимо регулярно проходить медицинские обследования. Мужчинам важно следить за состоянием простаты, сердца, почек, контролировать уровень гормонов и сахара в крови.

"Многие заболевания долгое время протекают скрыто, но раннее выявление позволяет эффективно справиться с ними", – отметила врач.

Второй совет – пересмотреть рацион. Годой рекомендует включать в ежедневное меню больше овощей, фруктов, нежирных белковых продуктов и цельнозерновых. Одновременно стоит ограничить соль, жирные блюда и ультраобработанную пищу, которые негативно сказываются на работе сердца и обмене веществ.

Третья рекомендация – больше двигаться. Регулярная ходьба, растяжка и тренировки с низкой ударной нагрузкой укрепляют мышцы, улучшают баланс и благоприятно влияют на когнитивные функции. Кроме того, физическая активность улучшает кровообращение и снижает риск падений.

В заключение специалистка подчеркнула важность социальной активности. По ее словам, поддержание общения и участие в жизни сообщества помогают снизить риск проблем с психическим здоровьем и сохранить высокое качество жизни.

