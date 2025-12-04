Как Астана подготовилась к снегопаду
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
По данным ТОО "Астана Тазалық", к зимнему периоду город подготовился заранее, сообщает Zakon.kz.
Как передает "Хабар", 3 декабря в Астане выпал долгожданный снег, и коммунальные службы сразу перешли на усиленный режим работы. Сейчас на предприятии ТОО "Астана Тазалық" имеется:
- более 1 200 куб. м песка;
- 4 400 тонн противогололедных смесей;
- 1 000 тонн реагентов.
На линию ежедневно выходит около 450 единиц спецтехники, а в периоды обильных осадков дополнительно привлекаются частные подрядчики. Жидкие реагенты подаются с трех специальных точек, которые обслуживают все районы столицы.
"Мы применяем те реагенты, которые нашим законом дозволены: у нас есть разные – отечественные и зарубежные разработки. Есть поваренная соль, ее мы применяем очень мало. И в тех местах, где работает ливневка, она самая дешевая. Есть калий-хлор – вообще применяется для удобрения. Дорогой и работает до -20 градусов", – рассказал генеральный директор "Астана Тазалық" Замир Сагинов.
