Как Астана подготовилась к снегопаду

По данным ТОО "Астана Тазалық", к зимнему периоду город подготовился заранее, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Хабар", 3 декабря в Астане выпал долгожданный снег, и коммунальные службы сразу перешли на усиленный режим работы. Сейчас на предприятии ТОО "Астана Тазалық" имеется:

более 1 200 куб. м песка;

4 400 тонн противогололедных смесей;

1 000 тонн реагентов.

На линию ежедневно выходит около 450 единиц спецтехники, а в периоды обильных осадков дополнительно привлекаются частные подрядчики. Жидкие реагенты подаются с трех специальных точек, которые обслуживают все районы столицы.

"Мы применяем те реагенты, которые нашим законом дозволены: у нас есть разные – отечественные и зарубежные разработки. Есть поваренная соль, ее мы применяем очень мало. И в тех местах, где работает ливневка, она самая дешевая. Есть калий-хлор – вообще применяется для удобрения. Дорогой и работает до -20 градусов", – рассказал генеральный директор "Астана Тазалық" Замир Сагинов.

