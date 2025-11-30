#АЭС в Казахстане
Советы

Миллиардер Татьяна Ким назвала книги для привлечения успеха

Книги для бизнеса, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 08:52 Фото: Telegram/Татьяна Ким
Основательница Wildberries назвала три книги, которые стоит прочитать, сообщает Zakon.kz.

28 ноября Татьяна Ким рассказала "Радио РБК", какие книги вдохновили ее открыть свой бизнес и помогли сделать его успешным. В подборку от нее вошли книги по маркетингу, финансовой грамотности и бизнес-управлению.

На первом месте у самой богатой женщины России книга предпринимателя Роберта Кийосаки в соавторстве с бухгалтером Шэрон Лектер "Богатый папа, бедный папа".

"С этой книгой я, можно сказать, поменяла свое мышление о деньгах и, возможно, впервые задумалась о том, что нужно создавать свой бизнес, а не работать на кого-то", – рассказала Татьяна Ким.

По ее словам, здесь "и основа финансовый грамотности, и про риски инвестиций, и о главной мотивации, что работа должна быть не ради денег".

"И очень наглядно объясняется разница между активами и пассивами и почему важно, чтобы деньги работали на вас", – поделилась она.

Вторая книга – "Маркетинговые войны", Джек Траут и Эл Райс.

"Авторы с помощью параллели с военным искусством показывают, что бизнес – это битва за умы клиентов и нужно уметь грамотно защищать свои позиции", – рассказала Татьяна Ким.

Замыкает топ-3 ее любимых книг – "От хорошего к великому", Джим Коллинз. По словам Ким, эта книга подойдет тем, кто ставит перед собой долгосрочные и амбициозные цели в бизнесе. Команда исследователей во главе с Джимом Коллинзом проанализировала опыт "компаний-чемпионов", которые не только многократно увеличили свою прибыль, но и стали всемирно известными.

"Я считаю, что она обязательна к прочтению для тех, кто ставит перед собой долгосрочные и амбициозные бизнес-цели", – подытожила подборку книг Татьяна Ким.

Днями ранее основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров выставил Telegram-подарки в коллаборации с членом зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Фото Алия Абди
Алия Абди
