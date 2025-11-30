Миллиардер Татьяна Ким назвала книги для привлечения успеха

Основательница Wildberries назвала три книги, которые стоит прочитать, сообщает Zakon.kz.

28 ноября Татьяна Ким рассказала "Радио РБК", какие книги вдохновили ее открыть свой бизнес и помогли сделать его успешным. В подборку от нее вошли книги по маркетингу, финансовой грамотности и бизнес-управлению.

На первом месте у самой богатой женщины России книга предпринимателя Роберта Кийосаки в соавторстве с бухгалтером Шэрон Лектер "Богатый папа, бедный папа".

"С этой книгой я, можно сказать, поменяла свое мышление о деньгах и, возможно, впервые задумалась о том, что нужно создавать свой бизнес, а не работать на кого-то", – рассказала Татьяна Ким.

По ее словам, здесь "и основа финансовый грамотности, и про риски инвестиций, и о главной мотивации, что работа должна быть не ради денег".

"И очень наглядно объясняется разница между активами и пассивами и почему важно, чтобы деньги работали на вас", – поделилась она.

Вторая книга – "Маркетинговые войны", Джек Траут и Эл Райс.

"Авторы с помощью параллели с военным искусством показывают, что бизнес – это битва за умы клиентов и нужно уметь грамотно защищать свои позиции", – рассказала Татьяна Ким.

Замыкает топ-3 ее любимых книг – "От хорошего к великому", Джим Коллинз. По словам Ким, эта книга подойдет тем, кто ставит перед собой долгосрочные и амбициозные цели в бизнесе. Команда исследователей во главе с Джимом Коллинзом проанализировала опыт "компаний-чемпионов", которые не только многократно увеличили свою прибыль, но и стали всемирно известными.

"Я считаю, что она обязательна к прочтению для тех, кто ставит перед собой долгосрочные и амбициозные бизнес-цели", – подытожила подборку книг Татьяна Ким.

Днями ранее основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров выставил Telegram-подарки в коллаборации с членом зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым.