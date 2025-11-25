"Бессимптомную" опасность домашних кошек назвали ветеринары

На видео и фото в соцсетях часто можно встретить идеалистичные сцены – кошки, свернувшись клубком, спят на подушках рядом с хозяевами. Пушистые друзья снимают стресс, поднимают настроение. Но вот врачи в этих сценах видят потенциальную опасность, сообщает Zakon.kz.

По мнению ветеринаров, даже идеально "домашняя" кошка остается потенциальным переносчиком паразитов и инфекций. Блохи, клещи, гельминты, грибковые заболевания – все это может попасть в дом с обувью, через открытые окна, с продуктов, а кошка становится промежуточным звеном между внешним миром и вашей постелью.

Отдельная история – кожные заболевания. Стригущий лишай (микроспория) часто протекает у животных скрыто: нет ярких проплешин, шерсть выглядит почти нормально. Поражены могут быть отдельные волоски, и хозяин даже не догадывается, что питомец заразен. Достаточно активного контакта – совместного сна, объятий, чтобы грибок "переехал" на кожу человека.

Специалисты ветеринарных служб напоминают, что инкубационный период может быть довольно длинным, из-за чего люди не всегда связывают появление симптомов с животным, пишет Pravda.

"С момента заражения до появления первых признаков болезни проходит от 5 до 45 дней. На местах внедрения грибков появляются бледно-розовые пятна округлой или овальной формы, их поверхность покрыта чешуйками,", – указали специалисты Департамента ветеринарии Свердловской области.

При поражении волосистой части головы могут появляться очаги облысения, а само лечение занимает недели и даже месяцы: нужны системные препараты, мази, обработка текстиля и поверхностей в доме. И все это – из-за того, что кошка регулярно спала рядом на подушке.

А если питомец еще и гуляет на улице, контактирует с другими животными или ходит по подъезду, риски возрастают в несколько раз.

Как обезопасить себя от заражения

Сдайте анализы питомца, проконсультируйтесь у ветеринара, регулярно проводите обработки от блох, клещей и гельминтов. Это важно, независимо от того, спит ли кошка с вами.

Выделите кошке собственный лежак, домик или мягкую подстилку рядом с кроватью, у батареи или в тихом углу. Можно использовать отдельное одеяло или корзину.

Чтобы приучить кошку к лежанке, поиграйте, покормите, погладьте ее перед сном именно около ее лежанки. Животные быстро привыкают к повторяющимся действиям и начинают воспринимать это как сигнал ко сну.

Если вы решили, что кошка не спит в кровати, не делайте "исключений по праздникам". Для животного любое послабление – сигнал, что правила можно нарушать.

Можете закрывать дверь в спальню на ночь или ставить невысокую перегородку. Если кошка пытается запрыгнуть на кровать, спокойно и без крика снимайте ее и относите на ее место.

Чаще стирайте покрывала, пледы и чехлы, на которых животное любит лежать днем. Это уменьшит количество шерсти и аллергенов в доме.

Также ветврачи рекомендуют не игнорировать мелкие покраснения кожи или шелушения у членов семьи. Это может привести к более долгому лечению и обработке всей квартиры. При первых подозрительных пятнах обращайтесь к дерматологу и упомяните наличие кошки. Даже если кошка не выходит на улицу, нельзя недооценивать риск грибков и паразитов, приходящих в дом косвенно.

Наличие потенциальной опасности не говорит о том, что кошек лучше не заводить вовсе. Регулярные профилактические осмотры животного сохранят здоровье ваше и питомца.

