Что нельзя делать 22 ноября
Фото: freepik
22 ноября, по народным наблюдениям, считается днем, когда зима окончательно вступает в силу, сообщает Zakon.kz.
Считается, что именно с этой даты холодные ветры усиливаются, а погода становится более суровой и ветреной, сообщает издание Gorki News.
Этот день традиционно связывали с милосердием, люди перебирали одежду, избавлялись от лишнего и передавали вещи тем, кто в них нуждался. Важным условием было отдавать только постиранные вещи, иначе можно передать вместе с ними свое благополучие.
Что нельзя делать 22 ноября
По народным приметам, существует несколько запретов, которые лучше не нарушать:
- Нельзя стричь волосы, делать маникюр и педикюр. Это может ослабить здоровье в зимние месяцы.
- Нельзя хранить старые и ненужные вещи. Считается, что они удерживают в доме старые проблемы.
- Нельзя держать обиду на близких. Этот день лучше посвятить примирению, чтобы привлечь в семью мир и тепло.
Соблюдение этих несложных правил, по поверьям, помогает войти в зимний период в гармонии и с хорошей энергией.
Ранее мы писали, какие знаки зодиака самые любопытные.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript