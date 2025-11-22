#АЭС в Казахстане
Советы

Что нельзя делать 22 ноября

кленовый лист в ноябре, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 15:40 Фото: freepik
22 ноября, по народным наблюдениям, считается днем, когда зима окончательно вступает в силу, сообщает Zakon.kz.

Считается, что именно с этой даты холодные ветры усиливаются, а погода становится более суровой и ветреной, сообщает издание Gorki News.

Этот день традиционно связывали с милосердием, люди перебирали одежду, избавлялись от лишнего и передавали вещи тем, кто в них нуждался. Важным условием было отдавать только постиранные вещи, иначе можно передать вместе с ними свое благополучие.

Что нельзя делать 22 ноября

По народным приметам, существует несколько запретов, которые лучше не нарушать:

  • Нельзя стричь волосы, делать маникюр и педикюр. Это может ослабить здоровье в зимние месяцы.
  • Нельзя хранить старые и ненужные вещи. Считается, что они удерживают в доме старые проблемы.
  • Нельзя держать обиду на близких. Этот день лучше посвятить примирению, чтобы привлечь в семью мир и тепло.

Соблюдение этих несложных правил, по поверьям, помогает войти в зимний период в гармонии и с хорошей энергией.

Ранее мы писали, какие знаки зодиака самые любопытные.

Асель Аукешева
