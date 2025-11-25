#АЭС в Казахстане
События

Казахстанец потерял 13 млн, став жертвой самой распространенной схемы обмана

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 11:11 Фото: Zakon.kz
79-летний житель Кокшетау отдал аферистам 13 млн тенге, думая, что помогает дочери избежать ответственности за якобы совершенное ДТП. Как выяснилось, происшествие было вымышленным, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) Акмолинской области, ночью 22 ноября 2025 года пенсионеру позвонила неизвестная женщина, представившаяся дочерью, и сообщила о дорожно-транспортной аварии с пострадавшими.

Мужчина, находясь в шоке, не проверил информацию у других родственников. Затем к разговору подключился второй мошенник, который убедил пенсионера, что ситуацию можно урегулировать, если он передаст деньги.

Мужчина собрал все свои сбережения – 13 млн тенге – и передал их курьеру.

Лишь днем того же дня он понял, что стал жертвой аферы, и обратился в полицию. Сейчас устанавливаются личности как курьера, так и организаторов мошеннической схемы.

Правоохранители в очередной раз напоминают, что подобные мошенничества остаются одними из самых распространенных.

"При подозрительных звонках нужно сразу прерывать разговор и проверять информацию у близких, а также ни в коем случае не передавать деньги незнакомым лицам".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Немного ранее казахстанцам назвали самый простой способ защиты от мошенников.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
