20 ноября Федотов день: приметы о погоде, что нельзя делать
Фото: pexels
20 ноября в народном календаре отмечается Федотов день, или Федот Ледостав. Этот день традиционно связан с наступлением морозов и ледоставом на реках и озерах, сообщает Zakon.kz.
Много примет 20 ноября связаны с беременными женщинами. Так, в Федотов день будущим мамам не следует перекусывать на ходу и лениться. Кроме того:
- Беременной нужно думать только о хорошем, потому что все, о чем она подумает, передастся малышу.
- Если беременная долго спит и ленится, то ребенок будет лежебокой.
- Беременной перекусить на ходу – к крикам ребенка по ночам.
Приметы на 20 ноября
- Если день начался с морозов, зима будет снежной и суровой.
- Если лед на реке ровный и гладкий, то лето будет спокойным и плодородным.
- Вороны кричат в этот день – к скорым морозам.
- Выпал снег – потеплеет.
- Если снежный покров плотный, то урожай в следующем году будет хорошим.
- Гололед на Федота означает, что такая погода продержится еще долго.
Что нельзя делать 20 ноября
- Оставлять открытыми окна и двери, так как это может "выпустить тепло" и принести несчастье в дом.
- Ссориться и ругаться. Считалось, что конфликты в этот день могут затянуться на весь зимний период.
- Лениться и игнорировать работу по дому, так как это могло "привлечь" безделье и лень на всю зиму.
- Вязать в этот день считается плохой приметой.
- Не следует быть нерешительным, лучше всего собраться с мыслями и действовать.
Что рекомендуется делать
- Навести порядок в доме и убрать все, что может мешать, ведь считается, что это поможет встретить зиму в благополучии.
- Просить у близких прощения, чтобы зима прошла мирно и без конфликтов.
- Готовить теплую и сытную еду, делая запасы на зиму.
- В этот день было принято готовить рыбные блюда и приглашать гостей.
Федотов день был временем подготовки к зимнему укладу, когда заканчивались последние работы на свежем воздухе и люди настраивались на продолжительные зимние холода.
О том, что ждет представителей разных знаков зодиака сегодня, 20 ноября, можно узнать здесь.
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