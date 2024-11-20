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20 ноября Федотов день: приметы о погоде, что нельзя делать

20 ноября, какой народный праздник, приметы, что нельзя делать, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 09:43 Фото: pexels
20 ноября в народном календаре отмечается Федотов день, или Федот Ледостав. Этот день традиционно связан с наступлением морозов и ледоставом на реках и озерах, сообщает Zakon.kz.

Много примет 20 ноября связаны с беременными женщинами. Так, в Федотов день будущим мамам не следует перекусывать на ходу и лениться. Кроме того:

  • Беременной нужно думать только о хорошем, потому что все, о чем она подумает, передастся малышу.
  • Если беременная долго спит и ленится, то ребенок будет лежебокой.
  • Беременной перекусить на ходу – к крикам ребенка по ночам.

Приметы на 20 ноября

  • Если день начался с морозов, зима будет снежной и суровой.
  • Если лед на реке ровный и гладкий, то лето будет спокойным и плодородным.
  • Вороны кричат в этот день – к скорым морозам.
  • Выпал снег – потеплеет.
  • Если снежный покров плотный, то урожай в следующем году будет хорошим.
  • Гололед на Федота означает, что такая погода продержится еще долго.

Что нельзя делать 20 ноября

  • Оставлять открытыми окна и двери, так как это может "выпустить тепло" и принести несчастье в дом.
  • Ссориться и ругаться. Считалось, что конфликты в этот день могут затянуться на весь зимний период.
  • Лениться и игнорировать работу по дому, так как это могло "привлечь" безделье и лень на всю зиму.
  • Вязать в этот день считается плохой приметой.
  • Не следует быть нерешительным, лучше всего собраться с мыслями и действовать.

Что рекомендуется делать

  • Навести порядок в доме и убрать все, что может мешать, ведь считается, что это поможет встретить зиму в благополучии.
  • Просить у близких прощения, чтобы зима прошла мирно и без конфликтов.
  • Готовить теплую и сытную еду, делая запасы на зиму.
  • В этот день было принято готовить рыбные блюда и приглашать гостей.

Федотов день был временем подготовки к зимнему укладу, когда заканчивались последние работы на свежем воздухе и люди настраивались на продолжительные зимние холода.

О том, что ждет представителей разных знаков зодиака сегодня, 20 ноября, можно узнать здесь.

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