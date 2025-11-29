Почему сегодня лучше не рисковать и плыть по течению: гороскоп на 29 ноября

Суббота проходит под знаком осторожности: звезды советуют не спешить с инициативами, избегать резких шагов и внимательнее прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Многие решения сегодня лучше принимать спокойно и без попыток выделиться, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня даже самые простые, рутинные дела у Овна могут продвигаться кое-как, со скрипом. И дело не только в том, что Овну будет мучительно трудно на них сосредоточиться. Просто то и дело, буквально на пустом месте, у Овна могут возникать сбои, а его усилия исправить ситуацию вряд ли дадут результат. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Овну расслабиться и плыть по течению. Итог все равно будет тем же, зато силы и нервы он сбережет.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Тельца может буквально распирать от желания внести в свои дела свежую струю, поделившись с окружающими какими-то новаторскими идеями и планами. Однако звезды гороскопа предупреждают, что делать это надо постепенно и осторожно. Общественное мнение сегодня настроено на консерватизм, а значит, есть большая вероятность того, что слова Тельца будут неправильно восприняты, а его идеи не найдут понимания и поддержки даже у родных и друзей.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня день Близнецов пройдет под бумажным флагом. Даже если в обычные дни они тяготятся бюрократией и писаниной, сегодня им следует целый день держать под рукой рабочий блокнот, старательно занося в него все текущие дела и планы. Звезды гороскопа заверяют Близнецов, что такая деятельность пойдет им на пользу, более того – они сами будут неосознанно стремиться к ней. Благодаря желанию все упорядочить и разложить по полочкам, сегодня в Близнецах проснется настоящий бюрократ. Это поможет им привести в идеальный порядок свои планы, свои мысли и даже свои чувства.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак, вполне возможно, захочет в чем-то рискнуть, но звезды гороскопа делать это категорически не советуют: его представление о происходящем не учитывает каких-то важных факторов. Возможно, Рак не владеет всей информацией или плохо просчитал варианты. А может быть, кто-то из окружающих намеренно дезинформирует его. Так что главным правилом Рака в делах сегодня должна стать осторожность, а не риск. Решившись на опрометчивый шаг, он потеряет многое.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня тот самый день, когда стоит сосредоточиться на личных делах и планах, потому что в коллективе любая инициатива Льва может оказаться наказуемой. Или привести к последствиям, которых Лев совсем не ожидал. Другими словами, девиз этого дня простой: "Не умничай, не выделяйся!". Уж если обстоятельства вынуждают находиться в коллективе, то лучше уподобиться хамелеону и слиться с окружающей средой, чем из самых лучших побуждений весь день стараться, предлагать свои идеи, лезть из кожи вон и оказаться в чем-то виноватым.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Деве звезды гороскопа рекомендуют немного поплыть по течению и уподобиться герою фильма "Всегда говори "да". Ситуация потребует от нее то и дело высказывать свою лояльность, улыбаться и соглашаться. Впрочем, как и в фильме, сегодня согласие Девы будет оказывать на окружающих поистине волшебное действие. Пусть не всегда улыбка Девы будет искренней, а слова – от души, зато выгода, которую Дева в итоге получит, окажется самой что ни на есть настоящей. А вот с принятием собственных решений сегодня ожидаются сложности.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня все дела, связанные с наведением и соблюдением порядка, будут даваться Весам легче обычного. Их может бессознательно тянуть к тому, чтобы рассортировать бумаги по полочкам или заполнить скопившиеся квитанции. Не надо противиться этому порыву. Звезды гороскопа советуют Весам сегодня переделать все, на что им вечно не хватает времени и сил: ответить на письма, сделать уборку, навести порядок в ящиках стола. Расправившись с завалами, Весы продвинутся далеко вперед.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня день, когда окружающие будут настроены к Скорпиону благосклонно и готовы обсудить самые смелые его предложения. Поэтому если у Скорпиона есть готовые идеи, которые он не решался озвучить, ему стоит наконец-то произнести их вслух. Не факт, что все его предложения будут приняты на "ура", но сегодня, по крайней мере, есть шанс, что их возьмут на заметку. Скорпион может даже попробовать настоять на своем или немного поторговаться – почему бы и нет?

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельцу следует прислушиваться к советам окружающих, даже если он считает, что совершенно в них не нуждается. Звезды гороскопа обещают, что чужие слова в этот день способны уберечь его от ошибок или же наоборот – натолкнут на ценную идею, которая со временем принесет хорошие плоды. Так что даже если услышанный сегодня совет или мысль исходят от человека, в чьей мудрости Стрелец не уверен, ему стоит взять их на заметку. А почему бы и нет? Ведь главное-то – результат.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу держать свои идеи (особенно новаторские) при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут. Самое интересное, что вред может оказаться неожиданным. К примеру, кто-нибудь примет идею Козерога, исказит ее, а Козерог в итоге будет ответственным за результат. Другими словами, чтобы избежать недоразумений, Козерогу сегодня надо удержаться от соблазна поумничать. Хотя сделать это ему будет ой как непросто!

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею не изобретать велосипед: в конце концов, его уже давно изобрели. Есть какая-то проблема? Прежде чем предложить свой вариант, Водолею стоит посмотреть на то, как этот же вопрос до него решали другие. Воспользовавшись чужими идеями, Водолей сегодня сэкономит массу времени и сил. Ведь главное – не обладать информацией по любому вопросу, а знать, где найти ее в нужный момент.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам следует задуматься над укреплением своего авторитета. Обаяние Рыб откроет для них пути к сердцам людей, однако эту симпатию необходимо подкрепить делом. Так что в течение дня Рыбам придется поработать над своим имиджем: взять инициативу в свои руки, озвучить интересную идею или продемонстрировать окружающим какой-нибудь другой свой талант. Но только учтите, окружающие сегодня не готовы воспринимать чересчур новаторские идеи – сегодня в тренде здоровый консерватизм.

