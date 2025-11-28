Зимнее солнцестояние и звездопады: какие космические события ждать от декабря-2025

Совсем скоро последний месяц календаря 2025 года. На звездном небе ожидается череда событий: наступление астрономической зимы, метеорные потоки и другие. Астроном рассказала Zakon.kz, смогут ли казахстанцы увидеть впечатляющие события первого месяца зимы.

Конец 2025 года будет богатым на яркие космические события.

5 декабря – полнолуние, суперлуние

полнолуние, суперлуние 7 декабря – западная элонгация Меркурия (-0,5 зв. вел.)

западная элонгация Меркурия (-0,5 зв. вел.) 12 декабря – Луна будет находиться в фазе последней четверти

Луна будет находиться в фазе последней четверти 13-14 декабря – метеорный поток Геминиды

– метеорный поток Геминиды 20 декабря – новолуние

новолуние 21 декабря – зимнее солнцестояние, начало зимы

– зимнее солнцестояние, начало зимы 21-22 декабря – пик метеорного потока Урсиды

пик метеорного потока Урсиды 27 декабря – Луна рядом с Сатурном и Нептуном

Луна рядом с Сатурном и Нептуном 28 декабря – Луна в фазе первой четверти

Казахстанский астроном Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина остановилась на самых впечатляющих явлениях.

7 декабря – элонгация Меркурия

Западная элонгация Меркурия – это период, когда планета находится на максимальном угловом расстоянии к западу от Солнца при наблюдении с Земли. Это делает Меркурий достаточно хорошо видимым на утреннем небе перед восходом. Это наилучшее время для наблюдения самой маленькой планеты Солнечной системы, так как она поднимается наиболее высоко над горизонтом в это время суток.

Это событие происходит приблизительно каждые 116 дней и является утренним аналогом восточной (вечерней) элонгации.



21 декабря – день зимнего солнцестояния

За 10 дней до наступления Нового года произойдет астрономическое событие – день зимнего солнцестояния, после которого световой день будет увеличиваться, а настроение людей улучшаться.



Зимнее солнцестояние – это астрономическое явление, которое происходит ежегодно 21 или 22 декабря в Северном полушарии (а 20 или 21 июня – в Южном) и знаменует собой самый короткий день и самую длинную ночь в году. Оно наступает, когда наклон земной оси достигает максимального значения по отношению к Солнцу. В этот момент Солнце в полдень находится на минимальной высоте над горизонтом, после чего световой день начинает постепенно удлиняться.

Астроном пояснила, что 21 декабря на Земле произойдет астрономическое событие, знаменующее начало астрономической зимы. В Алматы оно состоится в 20:04.

В течение двух суток, 21 декабря и 22 декабря, Солнце действительно как будто остановится, демонстрируя абсолютно одинаковые показатели долготы дня (8:59) и ночи (15:01).

"В этот момент, когда Солнце в Северном полушарии проходит самую южную точку эклиптики, и наступает астрономическая зима", – заключила казахстанский астроном.

Середина декабря и двадцатые его числа – лучшая пора для наблюдения за метеорными потоками, которые ежегодно входят в списки самых ярких астрономических событий года.



13-14 декабря – метеорный поток Геминиды

Последний яркий поток года, период активности с 4 по 20 декабря, пик приходится с 13 на 14 декабря.

Метеорный поток Геминиды. Фото: IAU/Dai Jianfeng

Радиант находится в созвездии Близнецов.

Самое лучшее время наблюдений – вторая половина ночи. По прогнозам обещают до 150 метеоров в час, а убывающая Луна создаст благоприятные условия для наблюдения данного потока.

Прародителем данного потока является не комета, а астероид (3200) Фаэтон, поэтому метеоры Геминид очень яркие и разноцветные.

21-22 декабря – пик метеорного потока Урсиды

Метеорный поток Урсиды наблюдается в основном в Северном полушарии. Радиант находится в созвездии Малой Медведицы. Пик активности с 17 по 26 декабря и совпадает с солнцестоянием в декабре, активность до 10 метеоров в час. Луна не будет мешать наблюдениям, и это очень благоприятный период.

Прародителем данного потока считается комета 8Р/Туттля.

Комета 8Р/Туттля. Фото: vcastro.com

Видимость метеорных потоков дается полностью для Северного полушария, в том числе и для Казахстана. Наблюдение возможно только визуальное, в телескопы такие явления не показывают.

Ранее астроном рассказала о комете 3I/ATLAS, которую также смогут увидеть в ночном небе казахстанцы.