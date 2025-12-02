#АЭС в Казахстане
Советы

Рождественский пост: что разрешено, а что под запретом и как правильно соблюдать

православие, рождество, пост, советы , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 22:35
Рождественский пост – последний многодневный пост в году, который готовит православных христиан к празднику Рождества Христова, сообщает Zakon.kz.

Он начинается 28 ноября и завершается 7 января, длится 40 дней и называется Филипповым постом, пишет Вечерняя Москва.

Краткая история

Пост установлен еще в раннехристианские времена – о нем упоминали Амвросий Медиоланский, Филастрий и Августин. В XI веке Церковь закрепила длительность поста в сорок дней. Его цель – духовная подготовка к Рождеству через молитву, покаяние и воздержание.

Что можно есть

Правила поста для мирян более мягкие, чем для монахов. В целом запрещаются продукты животного происхождения:– мясо и птица,– молочные продукты,– яйца.

С 28 ноября по 19 декабря: рыба разрешена по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.С 20 декабря по 1 января: рыбу исключают, но разрешают горячую пищу с маслом по вторникам и четвергам.С 2 по 6 января: самая строгая неделя – сухоядение по понедельникам, средам и пятницам.

6 января, в Сочельник, нельзя есть до появления первой звезды. После этого подают сочиво – пшеницу или рис с медом и изюмом.

Беременным, кормящим, детям до семи лет и людям с тяжелыми заболеваниями разрешается не соблюдать пост.

Что можно и чего нельзя

Главная цель поста – работа над собой. Нельзя проявлять злость, зависть, осуждение, допускать ссоры и вредные привычки.Рекомендуется ограничить развлечения, телевизор, путешествия, избегать пышных праздников.

Венчание в пост запрещено, но регистрация брака в ЗАГСе допускается скромно и без торжеств.

Ранее сообщалось, что 31 декабря казахстанцы начинают праздновать Новый год, однако этот день является рабочим днем, дни отдыха нас ждут в начале января. При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут четыре дня подряд – с 1 по 4 января: 1 и 2 января – праздничные дни, 3 и 4 января – выходные. 5 и 6 января рабочие дни, а затем нас ждет дополнительный выходной – 7 января в честь православного Рождества.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
